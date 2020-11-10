У Львові попрощалися із 20-річним воїном Олегом Свинариком

Сьогодні, 10 листопада, біля пам’ятника Шевченку у Львові відбулось прощання із загиблим на Донбасі воїном Олегом Свинариком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як відомо, 20-річний боєць 80-ї десантно-штурмової бригади загинув вранці 7 листопада на Луганщині. Хлопець родом із села Арламівська Воля Мостиського району.

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У серпні 2019 року добровільно виявив бажання нести службу за контрактом та був призваний Мостиським РВК. У зоні бойових дій перебував впродовж місяця.

Олег Свинарик – 329-й воїн з Львівщини, який віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України.

У загиблого залишися батьки і два брати.

Як повідомляв Львівський портал, в українській делегації у Тристоронній контактній групі кажуть, що смерть 20-річного десантника зі Львівщини Олега Свинарика є небойовою і припускають самогубство.

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Фото: ЛОДА, ЛМР