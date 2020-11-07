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На Донбасі загинув 20-річний військовий зі Львівщини

Наталя Дуляба

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Вранці 7 листопада у зоні ООС загинув боєць 80-ої десантно-штурмової бригади зі Львівщини Олег Свинарик. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив учасник бойових дій на Донбасі та волонтер Володимир Штурм.

 

Олег Свинарик загинув на передовій у суботу, орієнтовно о 06:00 год. ранку у районі села Половінкино, що на Луганщині.

Інформацію про загибель військового підтвердили й в ГО «Центр Гарант» (Спілка учасників АТО Львівщини ).

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Відомо, що Олегу Свинарику було лише 20 років, до того, як поїхав на війну, жив у селі Арламівська Воля Мостиського району.

Деталей про те, коли саме тіло військового доправлять додому, поки немає.

Вічна пам’ять Герою!

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Фото: Facebook ГО «Центр Гарант»

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