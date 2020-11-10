Новообрані депутати Львівської облради: хто вони

До складу новообраної Львівської обласної ради пройшли дев’ять партій: «Європейська солідарність» (28 депутатів), «Слуга народу» (9 депутатів), «Самопоміч» (9 депутатів), «Батьківщина» (7 депутатів), «Голос» (7 депутатів), «Свобода» (6 депутатів), «Народний рух України» (6 депутатів), «Українська галицька партія» (6 депутатів), «За майбутнє» (6 депутатів).

Згідно із даними Львівської обласної територіальної виборчої комісії «Європейська солідарність» набрала 30,82 % (238 132 голоси), «Слуга народу» – 9,49 % (73 353), «Самопоміч» – 8,71 % (67 266), «Батьківщина» – 7,39 % (57 088), «Голос» – 6,56 % (50 689 голосів), «Свобода» – 6,05 % (46 721), «Народний Рух України» – 5,8 % (44 808), «Українська Галицька Партія» – 5,66 % (43 744), «За майбутнє» – 5,24 % (40 485).

Zaxid.net зібрав інформацію про всіх 84 новообраних депутатів.

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«Європейська солідарність», 28 мандатів

Ірина Гримак – 39 років, екс-заступниця голови ЛОДА Олега Синютки, заступниця директора будівельної компанії «Лазурит».

Олег Дуда – 44 роки, лікар-онкохірург, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, голова Українського лікарського товариства у Львові.

Святослав Шеремета – 47 років, директор комунального підприємства Львівської облради «Доля», вже був депутатом ЛОР від НРУ.

Звенислава Мамчур – 57 років, завідувачка кафедри ЛНУ імені Івана Франка, донька поета, десидента Ігоря Калинця.

Всеволод Білас – 56 років, директор з корпоративних питань IDS Group, що володіє трьома заводами з виробництва мінеральних вод, депутат Львівської облради двох попередніх скликань – спершу від УНП, а згодом від «БПП Солідарність».

Катерина Кеньо – 42 роки, комерційна директорка комунального закладу Львівської облради «Львівський обласний академічний театр ляльок», депутатка облради попереднього скликання від «БПП Солірналість», була головою фракції.

Анна Ярмола – 38 років, директорка комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги у місті Червоноград».

Володимир Квурт – 53 роки, міський голова Винників.

Святослав Стефанків – 34 роки, сільський голова села Уличне Дрогобицького району.

Олександр Ганущин – 42 роки, депутат Львівської облради кількох скликань, починаючи з 2006 року – спершу від НРУ, а згодом від «БПП Солідарність». Голова Львівської облради попереднього скликання. За його каденції обласна рада активно продавала комунальне майно, зокрема, приміщення лікарень.

Віталій Свіщов – 26 років, підприємець, екс-депутат Львівської міськради. Його батько є співвласником Львівської тютюнової фабрики разом із Григорієм Козловським.

Соломія Риботицька – 44 роки, викладачка комунального закладу Львівської облради «Львівський фаховий коледж ужиткового та декоративного мистецтва імені І. Труша», голова суспільно-культурного товариства «Надсяння».

Віталій Корецький – 45 років, керівник секретаріату Львівської територіальної організації партії «Європейська солідарність», власник фірм з виробництва меблів.

Ольга Березюк – 38 років, офіційно – тимчасово безробітна, раніше керувала департаментом внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, була речницею голови ЛОДА Олега Синютки.

Микола Седіло – 39 років, ФОП, займається торгівлею будматеріалами та сантехнікою, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Андрій Дума – 44 роки, директор ТзОВ «Львівське АТП 14631», вже був депутатом ЛОР попереднього скликання від партії «Народний контроль».

Ірина Супрун – 35 років, ФОП. Працювала керівницею апарату голови Житомирської ОДА, а згодом – радницею екс-голови Держслужби геології і надр.

Михайло Гичка – 61 рік, багаторічний керівник Львівської обласної клінічної лікарні, депутат Львівської облради кількох скликань. Спершу обирався від Партії промисловців та підприємців, яку вважали сателітом Партії регіонів, а в останньому скликанні – від «БПП Солідарність». Очолював депутатську комісію з питань охорони здоров’я, однак згодом полишив посаду її керівника через конфлікт інтересів.

Михайло Дзюдзь – 63 роки, пенсіонер, багаторічний начальник Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, якого навесні цього року НАБУ та СБУ затримали на хабарі 1 тис. доларів – справа розглядається в суді. Депутат кількох скликань Львівської облради – спершу обирався від Партії промисловців та підприємців, а в останньому скликанні – від «БПП Солідарність».

Степан Буняк – 53 роки, ФОП, екс-голова Мостиської РДА, екс-депутат Городоцької райради від «Європейської солідарності». До того – командир роти у військовій частині В 0111 ЗСУ.

Роман Демчина – 52 роки, директор ПП «Рома», яке займається ремонтом доріг на Львівщині і виграє багатомільйонні тендери, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Євген Буба – 62 роки, директор підприємства «Руно», тричі був депутатом Львівської облради від різних партій. Перед Помаранчевою революцією він входив до підконтрольної СДПУ (о) фракції «Соціальна справедливість» у Львівській облраді, яку очолював Сергій Медведчук, молодший брат тодішнього лідера СДПУ (о) Віктора Медведчука. Згодом був депутатом від «Батьківщини», а в останньому скликанні від Радикальної партії Ляшка, однак згодом вийшов і з цієї фракції.

Григорій Козловський – 49 років, екс-депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності». Фігурант цілої низки антикорупційних журналістських розслідувань. Співвласник «Львівської тютюнової фабрики», власник Grand Hotel, низки будівельних фірм та ресторанів у центрі Львова, а також футбольного клубу «Рух».

Володимир Кирилич – 57 років, лікар-хірург Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні, екс-депутат Львівської облради від «БПП Солідарність».

Василь Баран – 56 років, директор Перемишлянської районної філії Львівського обласного центру зайнятості, депутат Львівської облради попереднього скликання від «БПП Солідарність».

Володимир Доманський – 46 років, селищний голова Брюховичів. Нещодавно військова прокуратура та СБУ провели обшуки у будинку Доманського в Брюховичах у справі незаконного відчуження 1,7 га військового містечка. Фігурант журналістського розслідування щодо незаконного відчуження території колишнього військового містечка.

Олег Фенчин – 57 років, лікар-хірург Сокальської центральної районної лікарні.

Євген Швед – 55 років, дотепер був головою Бродівської районної ради.

«Слуга народу», дев’ять мандатів

Максим Козицький – 39 років, голова Львівської ОДА. У прес-службі голови ЛОДА наразі не коментують, чи суміщатиме Максим Козицький депутатство із керівництвом ОДА, чи відмовиться від мандату.

Роман Фединяк – 25 років, ФОП, один з активістів «Слуги народу» від початку створення цієї партії.

Наталія Іванченко (Тімко) – 43 роки, асистентка кафедри інфекційних хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, новопризначена очільниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

Юрій Холод – 29 років, заступник голови Львівської ОДА.

Олена Василько – 39 років, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА.

Павло Ткачук – 65 років, багаторічний начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, був депутатом Львівської міськради.

Олександр Тіщенко – 45 років, військовий комісар Львівського обласного військового комісаріату.

Юрій Доскіч – 50 років, президент ТзОВ «Гал-Кат».

Анатолій Дейнека – 53 роки, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутат Львівської облради кількох скликань – спершу від Партії промисловців і підприємців, а у 2015-2020 роках – від «БПП Солідарність».

«Самопоміч», дев’ять мандатів

Любомир Зубач – 42 роки, екс-нардеп від «Самопомочі», заступник міського голови Львова з питань містобудування.

Парасковія Дворянин – 49 років, директорка з інформаційних проектів ПАТ «ТРК «Люкс», викладачка ЛНУ імені Івана Франка та Львівської політехніки, депутатка Львівської облради попереднього скликання від «Самопомочі», була першою заступницею голови ЛОР.

Інна Свистун – 45 років, начальниця управління комунальної власності Львівської міськради, депутатка облради переднього скликання від «Самопомочі».

Роман Кізима – 38 років, підприємець, депутат попереднього скликання ЛОР від «Самопомочі».

Сергій Оленич – 38 років, директор ПП «Карпати-Будінвестсервіс», співзасновник ТзОВ «Декоратор», що займається оптовою торгівлею. Був депутатом Дрогобицької міськради від «Самопомочі».

Тетяна Письменна – 43 роки, заступниця директора ТзОВ «Технічне бюро «Фаєрмур», депутатка попереднього скликання ЛОР від «Самопомочі».

Володимир Хархаліс – 43 роки, директор ТзОВ «Явір-Інвест», яке займається виробництвом олії та тваринних жирів.

Олександр Кобзарев – 42 роки, директор комунальної установи ЛМР «Інститут міста».

Леся Кобецька – 54 роки, медичний директор з лікувальної роботи Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

«Батьківщина», сім мандатів

Михайло Цимбалюк – 56 років, народний депутат України. Замість нього депутаткою ЛОР може стати 33-річна Світлана Стечак – ФОП.

Іван Стецькович – 60 років, заступник начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку та міжнародної співпраці Львівської облради, був депутатом обласної ради двох скликань від БЮТ та головою Яворівської РДА.

Андрій Дуліб’яник – 49 років, радник директора з економічних питань ТзОВ «Надрагідробурмаш».

Наталія Тимчій – 42 роки, голова Львівської міської партійної організації ВО «Батьківщина», вже була депутакою одного із скликань ЛОР від «Батьківщини».

Леонід Цибуля – 50 років, в.о. головного лікаря Радехівської ЦРЛ, депутат Львівської облради попереднього скликання від «Батьківщини», очолював фракцію.

Євгеній Гірник – 34 роки, ФОП, комерційний директор Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України.

Степан Пилип – 41 рік, приватний підприємець, власник фірми, що займається виробництвом взуття з логотипом StefanoCollection.

«Голос», сім мандатів

Ростислав Добош – 44 роки, заступник директора ТзОВ «Компресорні технології», координатор партії «Голос» на Львівщині.

Северин Хобзей – 31 рік, підприємець, співвласник мережі ресторанів тайської кухні «Тікітай».

Іванна Герус – 33 роки, пластунка, співзасновниця ГО «Спільнота Діємо разом».

Наталія Галецька – 33 роки, викладачка права Українського католицького університету, юристка ТзОВ «Бізнес Профіт Консалт» (с. Рясне-Руське), ІТ-компанії SoftServe.

Захар Миляник – 32 роки, приватний підприємець, стоматолог.

Роксоляна Вороновська – 37 років, власниця фермерського господарства «Царів кут», що на Жовківщині, директорка LvBS Consulting та Центру сімейного бізнесу Львівської бізнес-школи.

Роман Дмитришин – 32 роки, лікар-ординатор клініки невідкладної медичної допомоги Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

ВО «Свобода», шість мандатів

Олег Панькевич – 48 років, голова ЛОО ВО «Свобода», екс-нардеп від «Свободи», депутат Львівської облради кількох скликань, голова Львівської облради у 2010-2012 роках.

Йосиф Ситник – 48 років, завідувач кафедри Національного університету «Львівська політехніка», вже був депутатом одного із скликань ЛОР від «Свободи».

Ірина Сех – 50 років, юристка ТОВ «Лада-Органіка», була депутаткою Львівської облради двох скликань від «Свободи», народною депутаткою, головою Львівської ОДА (з березня до серпня 2014 року).

Едуард Леонов – 46 років, екс-нардеп від «Свободи», перед тим був депутатом Тернопільської облради від цієї партії. МВС підозрювало Едуарда Леонова в організації масових заворушень біля будівлі парламенту 31 серпня 2015 року. У грудні 2019 року Леонов був учасником бійки з нардепами від «Слуги народу» під час розгляду законопроекту про продаж сільськогосподарської землі.

Галина Чорна – 52 роки, головна редакторка газети ВО «Свобода», екс-депутатка Львівської облради від «Свободи».

Михайло Байтала – 58 років, начальник управління в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

Народний рух України, шість мандатів

Cергій Дзядик – 38 років, голова Львівської крайової організації НРУ, співзасновник «Галицької ліги КВН».

Микола Іщук – 45 років, ФОП, очолював Львівську територіальну організацію Радикальної партії Ляшка.

Богдан Гагалюк – 50 років, дотепер перший заступник голови Львівської облради.

Надія Тимків – 32 роки, операторка поштового зв’язку АТ «Укрпошта».

Ярина Лучко – 43 роки, медсестра відділу реабілітації 2-ї міської поліклініки м. Львова.

Роман Филипів – 37 років, заступник голови Львівської крайової організації НРУ, очолював департамент економічної політики ЛОДА, був заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки.

Українська галицька партія, шість мандатів

Тарас Чолій – 42 роки, екс-депутат Львівської міськради від УГП, був директором музею тоталітарних режимів «Територія терору», заступник голови ради ГО «Українська галицька асамблея», співвласник фірми «Студенець», що займається вирощуванням плодових дерев.

Юрій Фольварочний – 24 роки, менеджер зі збуту ТзОВ «Радехівський цукор».

Іван Щурко – 42 роки, підприємець, архітектор, голова Академічного католицького товариства «Обнова» та Львівської обласної організації УГП.

Ірина Кравець – 35 років, секретар Новороздільської міської ради.

Марія Кульчицька-Волчко – 34 роки, підприємиця, видавчиня газети «Медіа Дрогобиччина».

Віталій Андрейко – 43 роки, директор ПП «Комфорт Містобуд».

«За майбутнє», шість мандатів

Тарас Батенко – 46 років, народний депутат України. Замість нього депутатом ЛОР може стати 39-річний Юрій Раделицький – професор економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Володимир Саган – 52 роки, представник благодійної організації «Фонд братів Дубневичів» у Городоцькому районі, у попередньому скликанні був депутатом від «БПП Солідарність».

Тарас Подвірний – 33 роки, помічник-консультант нардепа Тараса Батенка.

Тетяна Бей – 35 років, директорка ТзОВ «Форелька», що займається рибництвом та торгівлею продуктами харчування, у попередньому скликанні ЛОР була депутаткою від «Громадянської позиції», однак згодом вийшла з фракції.

Галина Степанюк-Телішевська – 34 роки, ФОП, стоматолог.

Ярослав Дубневич – 51 рік, народний депутат України. Замість нього депутатом ЛОР має шанси стати 65-річний Ярослав Пелиховський – екс-чиновник ЛОДА, зараз тимчасово безробітний.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

На Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%, у Львові ж явка становила майже 39%.

До Львівської міської ради пройшли п’ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Детальніше із переліком новообраних депутатів можна ознайомитися тут.

Зауважимо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка. У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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