Головний тюремник Львівщини погорів на хабарі в останній робочий день

Очільника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту Михайла Дзюдзя затримали за отримання близько 1000 доларів неправомірної грошової винагороди. Про викриття хабарника на своїй сторінці у Facebook повідомив сам міністр юстиції України Денис Малюська.

Міністр зазначає, що головний тюремник Львівщини Михайло Дзюдзь погорів на хабарі в останній робочий день. Посадовець отримав 1000 доларів від свого підлеглого, втім за що саме він отримував неправомірну грошову винагороду, Малюська не конкретизує.

Затримання Михайла Дзюдзя проводилось під керівництвом НАБУ та СБУ.

«В останній робочий день (Михайло дзюдзь попереджений про звільнення) після селекторної наради, на якій усім вкотре нагадали про те, що хабарі толерувати ніхто не буде, він взяв хабар розміром близько 1000 доларів США від одного зі своїх підлеглих… Наскільки розумію, це був останній із кількох періодичних платежів», – написав Денис Малюська.

Міністр юстиції назвав Дзюдзя «феєричним мужиком» і заявив, що це затримання є не останнім, адже до деяких працівників Мін’юсту «по-іншому не доходить».

«Сподіваюсь, це не останнє затримання працівників системи Мін’юсту. Працівників багато (десятки тисяч), і до декого по-іншому не доходить», – додав Малюська.

Зазначимо, що 62-річний Михайло Дзюдзь очолює пенітенціарну службу Львівщини з 2010 року. До цього працював начальником управління Державної служби охорони, що діяла при тодішньому ГУ МВС у Львівській області.

Також Михайло Дзюдзь є чинним депутатом Львівської облради від БПП «Солідарність». Водночас він є головою постійної депутатської комісії з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, правоохоронної та антикорупційної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем.