Найбільше слів починаються на літеру «П»: 10 фактів про українську мову

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови, який було започатковано 1997 року. Наразі у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів. Про це розповідають на сторінці у Facebook Кабінету міністрів, передає Львівський портал.

У відомстві також поділились й іншими цікавими фактами, пов’язаними з українською мовою.

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10 фактів про українську мову:

Українська мова належить до старописемних мов – її писемна традиція налічує близько тисячоліття. В українській мові безліч синонімів, найбільше має слово «бити» – 45. За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська (68%). Одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів. Українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Найбільше слів в українській мові починається на літеру «П», а найменш уживана – «Ф». Найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» Тараса Шевченка (147 мовами). В українській мові, на відміну від інших східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний. У 1933 році з правопису була вилучена літера «ґ» , а в 1990 – повернена знову. Перший офіційний Український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.

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