Найбільше слів починаються на літеру «П»: 10 фактів про українську мову

9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови, який було започатковано 1997 року. Наразі у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів. Про це розповідають на сторінці у Facebook Кабінету міністрів, передає Львівський портал.
У відомстві також поділились й іншими цікавими фактами, пов’язаними з українською мовою.
10 фактів про українську мову:
- Українська мова належить до старописемних мов – її писемна традиція налічує близько тисячоліття.
- В українській мові безліч синонімів, найбільше має слово «бити» – 45.
- За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) та сербська (68%).
- Одне з головних нововведень в українському правописі – офіційне закріплення фемінітивів.
- Українська мова налічує близько 256 тисяч слів.
- Найбільше слів в українській мові починається на літеру «П», а найменш уживана – «Ф».
- Найбільше перекладений літературний твір – «Заповіт» Тараса Шевченка (147 мовами).
- В українській мові, на відміну від інших східнослов’янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких – кличний.
- У 1933 році з правопису була вилучена літера «ґ» , а в 1990 – повернена знову.
- Перший офіційний Український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук.
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Ольга Денисяка