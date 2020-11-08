У чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 33 283 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та в двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 33 283 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1881 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 301.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Турківському і Старосамбірському районах, а також у Трускавці та Стебнику.

Реклама партнерів

Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 100 осіб, Яворівському районі – 29 осіб і в Самборі – 27 осіб.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 14 248 (+100)

Пустомитівський район – 2893 (+15)

Яворівський район – 1813 (+29)

Жовківський район – 1635 (+7)

Сокальський район – 1360 (+3)

Миколаївський район – 1248 (+17)

Городоцький район – 983 (+13)

м. Дрогобич – 892 (+9)

Кам’янка-Бузький район – 787 (0)

Перемишлянський район – 772 (+16)

Золочівський район – 682 (0)

м. Червоноград – 671 (+2)

Дрогобицький район – 482 (+1)

Бродівський район – 475 (+9)

Жидачівський район – 473 (+1)

Мостиський район – 467 (+12)

Самбірський район – 420 (+4)

м. Самбір – 374 (+27)

м. Стрий – 373 (+3)

Радехівський район – 330 (+13)

Буський район – 305 (+8)

Стрийський район – 299 (+5)

м. Борислав – 280 (+1)

м. Трускавець – 209 (0)

Сколівський район – 204 (+2)

м. Новий Розділ – 161 (+2)

Старосамбірський район – 131 (0)

Турківський район – 120 (0)

м. Стебник – 90 (0)

м. Моршин – 37 (+2)

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

А з 9 листопада чотири райони Львівської області переходять у «червону зону».

Додамо також, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.