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У чотирьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 33 283 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та в двох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 33 283 людини. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1881 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 301.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Турківському і Старосамбірському районах, а також у Трускавці та Стебнику.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 100 осіб, Яворівському районі – 29 осіб і в Самборі – 27 осіб.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський, Жовківський, Сокальський і Миколаївський райони.

COVID-19 виявили у:

  • м. Львів – 14 248 (+100)
  • Пустомитівський район – 2893 (+15)
  • Яворівський район – 1813 (+29)
  • Жовківський район – 1635 (+7)
  • Сокальський район – 1360 (+3)
  • Миколаївський район – 1248 (+17)
  • Городоцький район – 983 (+13)
  • м. Дрогобич – 892 (+9)
  • Кам’янка-Бузький район – 787 (0)
  • Перемишлянський район – 772 (+16)
  • Золочівський район – 682 (0)
  • м. Червоноград – 671 (+2)
  • Дрогобицький район – 482 (+1)
  • Бродівський район – 475 (+9)
  • Жидачівський район – 473 (+1)
  • Мостиський район – 467 (+12)
  • Самбірський район – 420 (+4)
  • м. Самбір – 374 (+27)
  • м. Стрий – 373 (+3)
  • Радехівський район – 330 (+13)
  • Буський район – 305 (+8)
  • Стрийський район – 299 (+5)
  • м. Борислав – 280 (+1)
  • м. Трускавець – 209 (0)
  • Сколівський район – 204 (+2)
  • м. Новий Розділ – 161 (+2)
  • Старосамбірський район – 131 (0)
  • Турківський район – 120 (0)
  • м. Стебник – 90 (0)
  • м. Моршин – 37 (+2)

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

А з 9 листопада чотири райони Львівської області переходять у «червону зону».

Додамо також, що 16 людей на Львівщині повторно заразились коронавірусом.

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