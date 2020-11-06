Вільна економічна зона з'явиться не лише на Донбасі, а й на Західній Україні, – Єрмак

В Офісі президента України подумують над тим, щоб створити вільну економічну зону (ВЕЗ) не лише на Донбасі, а й в одній із західних областей. Але це рішення остаточно ще не ухвалили. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю на «1+1», передає Громадське.

Спершу Єрмак заявив, що рішення про ВЕЗ ще не ухвалили: цю ідею будуть обговорювати на рівні експертів і парламенту.

«Ми вважаємо, що спершу це проєкт для залучення інвестицій, для того, щоб відновити та зробити з цього депресивного району такий, що процвітає, який ще надав би сьогодні потужної підтримки українській економіці загалом», – сказав глава ОП.

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Він додав, що ця вільна економічна зона має залучити й іноземні інвестиції, бо «тільки наших грошей не вистачить».

За словами Єрмака, планується створити ще одну ВЕЗ – в одній із західних областей. В якій саме – ще вирішується. Навіщо друга економічна зона – пояснює:

«Ці дві економічні зони повинні спрацювати на об’єднання країни та рівність можливостей».

Як повідомляв Львівський портал, Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи про повне припинення конфлікту та створення умов для проведення виборів у «ДНР» та «ЛНР» 31 березня 2021 року. За словами, голови української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука, Україна також буде пропонувати створення вільної економічної зони в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і вона повинна діяти орієнтовно до 2050 року.

Нагадаємо, під час «всенародного опитування» Зеленського також запитували про створення вільної економічної зони на Донбасі.

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