Україна пропонує 31 березня провести вибори в «ДНР» та «ЛНР». Деталі плану

Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи про повне припинення конфлікту та створення умов для проведення виборів у «ДНР» та «ЛНР» 31 березня 2021 року. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на керівника української делегації на перемовинах у Мінську Леонід Кравчук.

«Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов’язково збройний конфлікт і провести обов’язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року», –розповів Леонід Кравчук.

За його словами, після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

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Глава делегації України в ТКГ зазначив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов’язаних з війною на Донбасі, і недопущення покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

«Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроєкту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, саме вони повинні нести відповідальність, а інші – нормально жити і працювати на своїй, українській землі», – пояснив він.

Українська сторона буде наполягати, що необхідно негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб.

Україна хотіла б, щоб це було зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх» відбулося не пізніше 15 грудня 2020 року.

Кравчук підкреслив, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію, а Україна також хотіла б добитися до середини грудня збільшення чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 людей і звернеться з цим до Постійної раді ОБСЄ.

«Ми сподіваємося, що і Російська Федерація, і Німеччина, і Франція підтримають таку нашу пропозицію. Тому що для спостереження над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській областях необхідна активна робота і постійне інформування», – зазначив він, вказавши, що в своєму плані Україна наполягає на забезпеченні повного контролю над конкретними ділянками українсько-російського кордону зі свого боку.

Згідно з українським планом, не пізніше 31 березня 2021 року на території ОРДЛО мають бути проведені місцеві вибори відповідно до Конституції та законів України і з дотриманням стандартів ОБСЄ – Копенгагенського документа 1990 року.

«Крім того, необхідно буде прийняти закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Я думаю, що Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямку. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їхнє утримання, і з урахуванням тих змін, які відбулися, прийняти відповідне рішення», – сказав Кравчук.

Він також додав, що оскільки «формулу Штайнмаєра» обговорювали на зустрічі «Нормандської четвірки» в грудні 2019 року в Парижі і взяли в роботу, то її не можна обійти стороною і необхідно також згадати в документі.

Кравчук зазначив, що влада Російської Федерації, зокрема президент РФ Володимир Путін, прийняв ряд рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО. Наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства, хоча сам президент Росії неодноразово говорив, що ці території є частиною України. Тому українська сторона пропонуватиме, щоб такі рішення і документи були скасовані.

За словами першого президента, Україна також буде пропонувати створення Вільної економічної зони в межах реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

«Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона згідно з нашим баченням повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан», – сказав він.

Кравчук також зазначив, що українська сторона дуже б хотіла, щоб наступна зустріч лідерів держав «Нормандського формату» відбулася до кінця 2020 року.

«Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено. І обов’язково обговорили умови безпеки і політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі тільки в певних відповідних умовах», – зазначив Леонід Кравчук.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що пропонований Україною «План спільних кроків» не є заміною того, що вже зроблено за шість років роботи «Нормандського формату» і ТКГ.

«Це документ відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах», – пояснив він.

Кравчук переконаний, що це не може бути документ, який побудований на підставі пропозицій якоїсь однієї сторони: чи то України, чи то Росії, чи то ОБСЄ.

«Це повинен бути документ, який врахує те, що зроблено, і що ми бачимо на завтрашній день. Повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Тільки такий документ буде мати право на життя, сприйнятий і буде виконуватися всіма сторонами. Щоб цей план був реальним, і ми знайшли ту “золоту середину”, яка відповідає інтересам усіх сторін, а головне – людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу», – закликав він.

5 листопада цей план української сторони буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Хайді Грау.

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