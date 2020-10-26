«Слуга народу» оприлюднила попередні результати опитування Зеленського

Партія «Слуга народу» опублікувала попередні результати президентського опитування, яке в Україні проводили 25 жовтня, в день місцевих виборів. У команді Зеленського вже опрацювали 74% анкет. Про це йдеться на сторінці політсили у Facebook.

Опитування українців у день місцевих виборів ініціював президент Володимир Зеленський. Біля виборчих дільниць охочі мали нагоду отримати анкету та дати відповідь на 5 запитань.

За результатами обробки 74% анкет більшість громадян, які взяли участь у добровільному опитуванні, ствердно відповіли на 4 запитання. На питання щодо створення вільної економічної зони на Донбасі думки українців розділились майже порівну.

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Так, ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 82,97% тих, хто взяв участь в опитуванні, 13,87% – не підтримують.

Пропозицію зменшення кількості народних депутатів до 300 підтримують 89,60% тих, хто брав участь опитуванні, 7,12% таку ідею не поділяють.

За легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих висловилися 64,88% з-поміж тих, хто брав в опитуванні. Ще 29,53% проти.

Право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримують 74,21% тих, хто брав участь в опитуванні, 17,21% – не підтримують.

Ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 46,70% тих, хто брав участь в опитуванні, 46,48% опитаних висловились проти.

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Зазначимо, що таке президентське опитування важко назвати репрезентативним, адже жодних вихідних даних про вибірку (вік, стать, мешканець якої області, міста чи села тощо) немає.

У Львові опитування від Зеленського проводили не на всіх виборчих дільницях. При цьому окремі учасники розповіли Львівському порталу, що змоги по кілька разів взяти участь у такому опитуванні.

Про те, що одна людина може по кілька разів пройти опитування від президента писали й інші ЗМІ.

Нещодавно також стало відомо, що на президентському опитуванні працювала 11-річна дівчинка.

Як писав Львівський портал, активісти мережі «Опора» порахували, що організація і проведення такого президентського опитування Україні обійдеться у понад 100 млн грн. Згодом у команді Зеленського заявили, що його профінансує партія «Слуга народу».

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