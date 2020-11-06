COVID-19: у МОЗ пояснили, кому потрібна госпіталізація

У Міністерстві охорони здоров’я назвали критерії за якими визначають чи потрібна госпіталізація для хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19. Про це під час брифінгу 6 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Степанов заявив, що близько 80% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби і не потребують стаціонарного лікування.

«МОЗ наголошує, що госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається за показаннями. У разі появи симптомів хвороби необхідно зателефонувати сімейному лікарю, який зобов’язаний оцінити стан пацієнта та прийняти рішення щодо необхідності госпіталізації чи надання медичної допомоги в амбулаторних умовах», – пояснив міністр.

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Тож, пацієнтів госпіталізовують, якщо вони мають наступні ознаки:

частота дихання менше 10 або більше 30 дихальних рухів;

сатурація під час вимірювання пульсоксиметром менше ніж 92%;

порушення свідомості;

пацієнти з перебігом захворювання середньої тяжкості, які мають тяжку супутню патологію (тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність).

Як писав Львівський портал, на Львівщині частішають випадки, коли хворих на коронавірус не забирають у лікарню. Так, 52-річного львів’янина із двобічним запаленням легень та температурою 39,6°C не госпіталізували, бо такі покази не підпадали під «важкий стан». У якому стані має перебувати хворий, аби його таки забрали в лікарню, і що робити, якщо вам відмовляють у госпіталізації, читайте у статті за цим посиланням.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

У лікарнях Львова є 920 місць для хворих на коронавірус. Станом на 4 листопада завантаженість сягла 60%. Тому у п’ятьох лікарнях зараз облаштовують додаткові ліжкомісця.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Щодо лікарень Львова, то у міській раді звітують про 300 точок доступу до кисню. Втім у Львові вже оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19.

Зважаючи на ситуацію із захворюваністю на коронавірус, на Львівщині вже готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

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