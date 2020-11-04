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У Львові розгорнуть ще декілька сотень ліжок для хворих на COVID

Ольга Денисяка

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Зараз у лікарнях Львова є 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Через стрімке збільшення кількості пацієнтів у місті збільшать кількість ліжок у лікарнях та закуплять кисневі концентратори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, додаткові ліжкомісця планують розгорнути:

  • у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука – 350 ліжок в окремому корпусі;
  • у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській – 80 ліжок;
  • у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького – 60 ліжок в окремому корпусі.
  • ще 80 ліжок визначили у 5-тій міській лікарні на вул. Коновальця, яка від 2 листопада уже приймає хворих на COVID.
  • також є 40 ліжок у 4-тій лікарні на вул. Свенціцького – там прийматимуть хворих на пневмонію або доліковуватимуть хворих на COVID.

Заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID Галина Слічна розповіла, що станом на 4 жовтня з 920 ліжок зайняті вже 560, там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на корон вірус та хворі на COVID. Упродовж двох останніх тижнів збільшилась кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, тому у місті збільшують кількість ліжкомісць.

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Також зазначається, що зараз по лікарнях Львова є понад 160 кисневих концентраторів, і упродовж декількох тижнів лікарні отримають ще понад 200 таких апаратів.

Як відомо, станом на 4 листопада на Львівщині зафіксували рекордну кількість інфікованих коронавірусом за добу – 505 нових хворих. Загалом у області 31 639 лабораторно підтверджених випадків.  Від ускладнень COVID-19 померла 921 людина.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її. Також в облдержадміністрації пояснили, що саме гальмує розширення кисневої мережі у стаціонарах, детальніше про це читайте тут.

Щодо лікарень Львова, то у міській раді звітують про 300 точок доступу до кисню. Втім у Львові вже оголосили збір коштів на закупівлю кисневих концентраторів, яких бракує для хворих на COVID-19.

Із огляду на ситуацію із захворюваністю на коронавірус, за дорученням уряду на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

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