Маршрутку №52 планують пустити через Старе Рудне з 13 листопада

Автобусний маршрут № 52 планують запустити до Старого Рудного з 13 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Минулого місяця виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про організацію транспортного сполучення у смт Рудно». Прийнятим рішенням внесено зміни до схеми руху автобусного маршруту № 52. Маршрут курсуватиме від вул. Володимира Великого (смт Рудно), через Старе Рудно, і до вул. Варшавська (м. Львів). Нову схему підтримано ініціативної групою мешканців селища. У перспективі новий маршрут буде курсувати до Духовної семінарії», – зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

На маршруті буде їздити 16 низькопідлогових автобусів пасажиромісткістю 80 пасажирів.

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Нова схема запрацює після умови погодження схеми організації дорожнього руху автобусного маршруту № 52.

«Схему руху погоджує селищний голова смт Рудно. Ми вже провели наради з поліцією з цього приводу. Було кілька зауважень від поліції. Зауваження усувають. У четвер очікуємо отримати погодження від поліції, і відповідно з п’ятниці, 13 листопада, маршрут зможе розпочати роботу», – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, автобусний маршрут № 52 курсуватиме: смт Рудно (вул. Володимира Великого) – смт Рудно (вул. Володимира Великого – вул. І. Огієнка – вул. М. Грушевського – вул. С. Наливайка – вул. Т. Шевченка – вул. М. Вербицького) – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – кільцева дорога – смт Рудно (вул. М. Вербицького – вул. Т. Шевченка – вул. М. Лисенка – вул. М. Грушевського – вул. Володимира Великого) – смт Рудно (вул. Володимира Великого).

Зазначимо, із кінця 2019 року маршрутка №52 їздила з вул. Варшавської до народного дому у Рудному. На маршруті мали працювати 15 автобусів. Тепер маршрут №52 має покривати все селище, включно із територією Старого Рудного.

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