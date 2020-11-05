Ситуація на Донбасі загострилася, – штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилась. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби, 5 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Реклама партнерів

Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний. Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. На цій же ділянці ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.