Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника: поранений український воїн

На Донбасі внаслідок скидання з безпілотника гранати поранення отримав український військовий. Про це повідомляє Telegram-канал Української делегації у Тристоронній контактній групі.
«Сьогодні, вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17, отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань», – мовиться у інформації.
Зазначається, що йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця є задовільний.
Українська сторона СЦКК направила з цього приводу письмову ноту до СММ ОБСЄ.
«Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями», – наголошується у повідомленні української делегації.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Соломія Головіна