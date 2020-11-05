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Окупанти на Донбасі скинули гранату з безпілотника: поранений український воїн

Соломія Головіна

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На Донбасі внаслідок скидання з безпілотника гранати поранення отримав український військовий. Про це повідомляє Telegram-канал Української делегації у Тристоронній контактній групі.

 

«Сьогодні, вдень, 5 листопада, внаслідок скидання з БПЛА гранати ВОГ-17, отримав поранення військовослужбовець одного з наших з’єднань», – мовиться у інформації.

Зазначається, що йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан бійця є задовільний.

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Українська сторона СЦКК направила з цього приводу письмову ноту до СММ ОБСЄ.

«Ситуація має ознаки того, що російські керівники втратили контроль над власними збройними формуваннями», – наголошується у повідомленні української делегації.

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