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На Львівщині більшає хворих на ГРВІ, випадків грипу ще не зареєстровано

Соломія Головіна

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На Львівщині зростає кількість захворілих на ГРВІ, випадків грипу наразі не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у обласному лабораторному центрі.

 

Зазначається, що минулого тижня, 26 жовтня – 1 листопада,  в області на гострі респіраторні  інфекції захворіло 8 745 осіб, що на 1 067 випадків більше ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 350,7, при епідемічному порозі 442,4. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 30,5% (захворіло дітей до 17років – 2 668 осіб).

Водночас у обласному лабораторному центрі інформують, що у Львові за цей же період захворіло відповідно 2 823  (44 тиждень епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ) та 2 417 (43 тиждень), інтенсивний показник на останньому тижні – 355,6. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 23,1%.

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Протягом минулого тижня з діагнозом  ГРВІ в інфекційні стаціонари було госпіталізовано області 47 осіб, у тому числі 15 дітей віком до 17 років.

«На даний час циркуляція вірусів грипу не зареєстрована», – наголошують у Львівському обласному лабораторному центрі.

У епідсезоні 2020−2021 років в Україні буде циркулювати чотири штами вірусів грипу:

  • вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019(H3N2);
  • вірус, подібний до В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
  • вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

При цьому зауважується, що з цих чотирьох штамів вірусів грипу минулого епідемічного сезону українці в цілому та мешканці Львівщини зокрема могли зустрітися зі штамом типу В Phuket. А ось із трьома іншими ми ще не зустрічалися.

«Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини: чи спровокують якісь генетичні зміни вірусів? Як це буде проявлятися клінічно? Дієві ліки, які б діяли на коронавірус, досі не знайдено. Вакцина також буде ще не скоро. Щоб зменшити ризик несприятливих наслідків слід  вберегти себе від грипу», – зазначається у повідомленні.

Відтак, як наголошують у лабораторному центрі, найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація.

«Одне щеплення захищає упродовж усього сезону грипу. Вакцинуватись бажано всім, але життєво важливо і в першу чергу рекомендовано особам з груп ризику: з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, нирок, ожирінням, цукровим діабетом, вагітним, особам віком понад 65 років, які перебувають у закладах тривалого догляду, дітям, віком 6 міс. – 5 років, персоналу медичних закладів, вагітним, працівникам закладів освіти, транспорту, торгівлі тощо», – мовиться у повідомленні.

На 44 тижні епідсезону у Львові щеплено проти грипу 1504 особи, зокрема з групи ризику – 792 осіб. Всього у Львівській області щеплено проти грипу 2005 осіб, зокрема з групи ризику – 1073 особи.

Для епідсезону 2020-2021 року в Україну  плануються до поставки  всього 665 000 доз вакцин. У Львівській області наявні вакцини двох виробників і які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (виробник Франція) і ДжіСі Флю (виробник Корея). Остання наявна чотирьох – і трьохвалентна.

Додамо, що наразі на Львівщині коронавірус підтвердили у 32 069 мешканців Львівщини. За минулу добу, 4 листопада, виявили 430 нових хворих. Загалом COVID-19 у області вже забрав життя 939 осіб.

При цьому на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

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