Коронавірус на Львівщині: 430 нових хворих, одужали 2196 людей

Станом на ранок четверга, 5 листопада, коронавірус підтвердили у 32 069 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 430 нових хворих, тоді як одужали 2196 людей. Ще 18 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, станом на 5 листопада коронавірус на Львівщині підхопили вже 32 069 людей.

Протягом середи, 4 листопада, лабораторні центри провели 1572 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 430. Серед усіх нових хворих 216 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що на черзі у лабораторіях стоять 1946 проб.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 939 осіб (+18 за останню добу). Побороти недугу зуміли 16 197 пацієнтів (+2196 за минулу добу).

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває 191 хворий, 9 із них – у реанімації, до апаратів ШВЛ під’єднані 5 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні є 134 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 97 пацієнтів, в лікарні швидкої медичної допомоги – 269 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 72 пацієнти.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

При цьому на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.

Наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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