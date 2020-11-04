ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині минулої доби 20 людей померли від ускладнень коронавірусу

Вероніка Рой

|

Станом на ранок, 4 листопада, на Львівщині 31 639 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 505 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1913 ПЛР-тестів, з них 505 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 212 львів’ян . Залишок проб у холодильнику – 1 000.

Загалом на Львівщині підтверджено 31639 випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померла 921 людина (+20 за минулу добу). Натомість 14 001 пацієнт одужав (+ 1295 за попередню добу).

Реклама партнерів

Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 190 осіб, з них в реанімації – 9 осіб, до апаратів ШВЛ підключені 6 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 130 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 91 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 266 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 61 пацієнт.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.Відтак, за дорученням Кабміну, Львівщина напрацьовує перелік локацій, де можна буде розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей
Омелян ШЕВЧУК
«Мене це стосується. А тебе?» – стартує національна благодійна акція на користь онкохворих дітей

Каси супермаркетів «АТБ» по всій країні заполонили благодійні товари, обличчям  яких стали українські зірки кампанії: «М...

Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Зручно та безпечно: замовлення онлайн гарантовано якісних продуктів в «АТБ»

Україна впритул наблизилася до другої хвилі пандемії. Кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу перевищил...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...