На Львівщині минулої доби 20 людей померли від ускладнень коронавірусу

Станом на ранок, 4 листопада, на Львівщині 31 639 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 505 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1913 ПЛР-тестів, з них 505 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 212 львів’ян . Залишок проб у холодильнику – 1 000.

Загалом на Львівщині підтверджено 31639 випадків інфікування коронавірусом. Від ускладнень COVID-19 померла 921 людина (+20 за минулу добу). Натомість 14 001 пацієнт одужав (+ 1295 за попередню добу).

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Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 190 осіб, з них в реанімації – 9 осіб, до апаратів ШВЛ підключені 6 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 130 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 91 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 266 пацієнтів, у 5-ій лікарні – 61 пацієнт.

Нагадаємо, на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Станом на 3 листопада стаціонари області заповнені на 67%, хоча наприкінці жовтня рівень завантаженості лікарень становив 57%.Відтак, за дорученням Кабміну, Львівщина напрацьовує перелік локацій, де можна буде розгорнути мобільні госпіталі для хворих на коронавірус.

Загалом пацієнтів із COVID-19 на Львівщині приймає 21 медзаклад. У стаціонарах є 2975 ліжкомісць для таких хворих.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

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