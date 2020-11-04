Львівська опера незабаром презентує другу прем'єру в умовах карантину

Львівська національна опера представила репертуар на листопад. Зокрема, вперше в історії театру артисти презентують прем’єру опери «Турандот» італійського композитора Джакомо Пуччіні, а також три балетні вистави та опери у концертному виконанні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Наразі артисти театру готують вже другу прем’єру в умовах карантину – довгоочікувану постановку опери «Турандот» Дж. Пуччіні (прем’єра – 21, 22, 27, 28 листопада). Сама опера – казкова, екзотична, адже дія розгортається у легендарному Пекіні. Краса імператорської доньки, принцеси Турандот чарує багатьох царевичів з різних куточків світу. Однак щоб одружитися із красунею, потрібно відгадати три її складні загадки, інакше – смерть. Опера «Турандот» Дж. Пуччіні – це казка «для дорослих», адже перед глядачами розгортається надзвичайно емоційна драма почуттів – де присутня спопеляюча пристрасть, жертовність і, навіть, жорстокість. Над оперою працює міжнародна команда постановників: всесвітньовідомий польський режисер Міхал Знанецький, якому асистує головна режисерка театру Галина Воловецька, диригент Іван Чередніченко, хормейстер Вадим Яценко, італійський сценограф Луїджі Скогліо, художниця костюмів з Польщі Малгожата Слоньовська, балетмейстер Діана Теохарідіс з Аргентини у співпраці з Ігорем Храмовим. Співпраця постановчої групи – є унікальним випадком в історії українського театру, адже репетиції з режисером та іншими постановниками тривають у форматі онлайн.

У листопаді глядачів запрошують також відвідати балет «Створення світу» А. Петрова (1, 6, 15 листопада) з унікальними декораціями відомого українського сценографа Є. Лисика. Прем’єра цього балету у Львівській національній опері відбулася наприкінці вересня до 90-річчя митця. Для шанувальників балету презентують також «Кармен-сюїту» Ж. Бізе – Р. Щедріна (8, 13 листопада) та другу дію з «Лебединого озера» П. Чайковського (29 листопада). Окрім цього – дві абсолютно протилежні за настроєм опери – комічну «Служницю-пані» Дж. Б. Перголезі (14 листопада) та драму «Трубадур» Джузеппе Верді (7 листопада). Оперні вистави відбуваються у концертному виконанні, яке передбачає розташування усіх виконавців, зокрема і музикантів оркестру на сцені.

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Репертуар на листопад:

Балет «Створення світу» А. Петрова; 1, 6, 15 листопада о 18:00

Балет «Створення світу» Андрія Петрова у декораціях художника Євгена Лисика на сцені Львівської національної опери постає як велична картина зародження та випробовування спокусами людства. Творчість Євгена Лисика, який творив у Львівській опері впродовж 1960-1990 рр., належить до Золотого фонду театру.

Виконується у супроводі фонограми.

Опера «Трубадур» Дж. Верді у концертному виконанні; 7 листопада о 18:00

«Трубадур» – одна з найяскравіших опер Верді, романтична драма, повна фатальних таємниць і любовних пристрастей, прозвучить у виконанні артистів Львівської національної опери.

Балет «Кармен-Сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна; 8, 13 листопада о 18:00

Історія прекрасного та трагічного кохання, що відтворена в танці на сцені Львівської національної опери.

Виконується у супроводі фонограми.

Опера «Служниця-пані» Дж. Б. Перголезі;14 листопада о 18:00

Найвідоміший твір італійського композитора Джованні Баттіста Перголезі. Першочергово була написана як комедійна вставка між діями «серйозної» опери для розваги глядачів.

У центрі комедії – образ симпатичної розумниці-служниці, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна. Ця невелика одноактна опера сповнена веселощів, чарівних мелодій і дарує слухачам чудовий настрій.

ПРЕМ’ЄРА опери «Турандот» Дж. Пуччіні; 20 (здача вистави), 21, 22, 27, 28 листопада о 18:00

До 120-річчя театру, Львівська національна опера вперше за свою історію презентує оперу «Турандот» Джакомо Пуччіні.

Емоційна та прониклива музика опери славетного італійського композитора передає драму почуттів головних героїв – холодної і неприступної у своїй неземній красі китайської принцеси Турандот, закоханого принца Калафа та ніжної і покірної служниці Лю.

Колоритна сценографія перенесе слухачів у часи стародавнього Китаю, коли будувалася Велика Китайська стіна і творилася легендарна теракотова армія, що покликані захищати імперію як і в реальному світі, так і в позаземному.

Між легендою, потойбіччям і реальністю втілена постановка опери «Турандот» польським режисером Міхалом Знанецьким, диригентом Іваном Чередніченком та італійським сценографом Луїджі Скогліо.

Балет «Лебедине озеро» П. Чайковського (друга дія); 29 листопада о 18:00

«Лебедине озеро» – одне з найбільш неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Друга дія балету «Лебедине озеро» – «Білий акт» у хореографії Льва Іванова.

Виконується у супроводі фонограми.

Варто зауважити, що всі виступи відбуватимуться лише для 362 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами. Придбати квитки можна на сайті Львівської опери.

Нагадаємо, у серпні Львівська опера відчинила свої двері для відвідувачів після кількамісячної паузи, спричиненої пандемією COVID-19.

Наприкінці вересня глядачам спрезентували поновлений балет «Створення світу» А. Петрова, який став першою прем’єрною постановкою з початку карантину.

Також ми інформували, що 3-4 жовтня відбулися святкові гранд-концерти з нагоди 120-річчя театру за участі зіркових артистів. Під час концертів прозвучали найвідоміші фрагменти світової класики та української музики у супроводі вражаючих 3D-проєкцій.

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