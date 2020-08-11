Львівська опера відчиняє свої двері для відвідувачів

Львівська національна опера знову відчиняє двері для відвідувачів. Після кількамісячної «паузи», спричиненої пандемією COVID-19, вже цього тижня у театрі відбудуться перші концерти та індивідуальні екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

З 11 серпня відвідувачі матимуть нагоду оглянути розкішний інтер’єр та пишне оздоблення Дзеркальної та глядацької зали у театрі. А перші десять гостей, що завітають до театру, отримають подарунки.

Вже на вихідних, 15 і 16 серпня, відбудуться Гала-концерти з нагоди відкриття 121-го театрального сезону. Початок о 18:00. Гала-концерти стануть ексклюзивним дійством у камерній, навіть інтимній атмосфері. Для артистів театру та всього 100 слухачів концерти стануть сплеском тих почуттів, які прагнули відчувати знову, довгі місяці поспіль не маючи можливості творити й сприймати живі емоції спілкування з мистецтвом.

Солісти Львівської національної опери, і серед них – абсолютно нові обличчя та голоси сцени театру, у супроводі фортепіано виконають найвідоміші оперні арії та дуети від бароко до романтизму – з опер Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Россіні, Дж. Верді, К. Сен-Санса, Дж. Пуччіні та ін.

Ексклюзивно для Гала-концертів до відкриття 121-го сезону в оформленні сцени будуть використані декорації до вистав, створені видатним українським художником Євгеном Лисиком, який працював у Львівській опері впродовж 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

Квитки на Гала-концерти до відкриття 121-го театрального сезону:

15 серпня –https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100119575

16 серпня –https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100119576

Фото: Руслан Литвин