ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська опера відчиняє свої двері для відвідувачів

Соломія Головіна

|

Львівська національна опера знову відчиняє двері для відвідувачів. Після кількамісячної «паузи», спричиненої пандемією COVID-19, вже цього тижня у театрі відбудуться перші концерти та індивідуальні екскурсії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

 

З 11 серпня відвідувачі матимуть нагоду оглянути розкішний інтер’єр та пишне оздоблення Дзеркальної та глядацької зали у театрі. А перші десять гостей, що завітають до театру, отримають подарунки.

Вже на вихідних, 15 і 16 серпня, відбудуться Гала-концерти з нагоди відкриття 121-го театрального сезону. Початок о 18:00. Гала-концерти стануть ексклюзивним дійством у камерній, навіть інтимній атмосфері. Для артистів театру та всього 100 слухачів концерти стануть сплеском тих почуттів, які прагнули відчувати знову, довгі місяці поспіль не маючи можливості творити й сприймати живі емоції спілкування з мистецтвом.

Солісти Львівської національної опери, і серед них – абсолютно нові обличчя та голоси сцени театру, у супроводі фортепіано виконають найвідоміші оперні арії та дуети від бароко до романтизму – з опер Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Россіні, Дж. Верді, К. Сен-Санса, Дж. Пуччіні та ін.

Ексклюзивно для Гала-концертів до відкриття 121-го сезону в оформленні сцени будуть використані декорації до вистав, створені видатним українським художником Євгеном Лисиком, який працював у Львівській опері впродовж 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

Квитки на Гала-концерти до відкриття 121-го театрального сезону:

15 серпня –https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100119575

16 серпня –https://widget.kontramarka.ua/uk/widget182site11084/widget/event/100119576

Фото: Руслан Литвин

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...