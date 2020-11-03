У МОЗ розповіли про алгоритм тестування на коронавірус людей із сільської місцевості

При перших ознаках ГРВІ мешканці сіл повинні відразу телефонувати сімейному лікарю, який залежно від стану хворого та перебігу хвороби прийматиме рішення щодо тестування на COVID-19 та подальшого лікування пацієнта. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Це важливе питання, адже в Україні близько 30% населення мешкає у сільській місцевості, де є проблеми з доступом до медичної допомоги. Найголовніше, якщо ви відчули ознаки застуди, нікуди не треба їхати, адже ви можете інфікувати інших. Пацієнту з ознаками гострої респіраторної інфекції, який мешкає в селі, треба подзвонити своєму сімейному лікарю», – наголосив очільник МОЗ.

Він також додав, що якщо температура вища ніж 38℃ і є хоча б один із симптомів тяжкого перебігу гострого респіраторного захворювання, серед яких кашель, утруднене дихання, біль в грудній клітці, задишка в спокої, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта, лікар відразу викликає мобільну бригаду. Мобільна бригада повинна взяти мазок для подальшого ПЛР-дослідження. Також залежно від стану хворого та перебігу хвороби лікар прийматиме подальші рішення щодо виклику екстреної медичної допомоги.

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«Якщо є наявні показання, то відбувається госпіталізація хворого у визначені заклади охорони здоров’я. В іншому разі лікування відбувається за місцем перебування пацієнта, тобто в амбулаторних умовах. Дуже важлива річ – не треба займатися самолікуванням. Не треба бігти в аптеку і купувати дороговартісні ліки. Не треба шукати в інтернеті і Google, як лікувати коронавірусну хворобу. Це справа спеціалістів», – підкреслив Максим Степанов.

Також міністр охорони здоров’я нагадав, що учора розпочав роботу всеукраїнський контакт-центру МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби.

«Усі громадяни без винятку із найвіддаленіших куточків нашої країни можуть своєчасно отримати вичерпну інформацію з усіх питань щодо COVID-19. Ви можете безкоштовно зателефонувати на номер 0-800-60-20-19 з питанням, пропозицією або скаргою та оперативно отримати відповідь від одного зі 150 операторів контакт-центру», – зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 411 093 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 8899 нових хворих, що є новим рекордом.

Зазаначимо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

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