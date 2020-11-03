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У МОЗ розповіли про алгоритм тестування на коронавірус людей із сільської місцевості

Вероніка Рой

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При перших ознаках ГРВІ мешканці сіл повинні відразу телефонувати сімейному лікарю, який залежно від стану хворого та перебігу хвороби прийматиме рішення щодо тестування на COVID-19 та подальшого лікування пацієнта. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

«Це важливе питання, адже в Україні близько 30% населення мешкає у сільській місцевості, де є проблеми з доступом до медичної допомоги. Найголовніше, якщо ви відчули ознаки застуди, нікуди не треба їхати, адже ви можете інфікувати інших. Пацієнту з ознаками гострої респіраторної інфекції, який мешкає в селі, треба подзвонити своєму сімейному лікарю», – наголосив очільник МОЗ.

Він також додав, що якщо температура вища ніж 38℃ і є хоча б один із симптомів тяжкого перебігу гострого респіраторного захворювання, серед яких кашель, утруднене дихання, біль в грудній клітці, задишка в спокої, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта, лікар відразу викликає мобільну бригаду. Мобільна бригада повинна взяти мазок для подальшого ПЛР-дослідження. Також залежно від стану хворого та перебігу хвороби лікар прийматиме подальші рішення щодо виклику екстреної медичної допомоги.

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«Якщо є наявні показання, то відбувається госпіталізація хворого у визначені заклади охорони здоров’я. В іншому разі лікування відбувається за місцем перебування пацієнта, тобто в амбулаторних умовах. Дуже важлива річ – не треба займатися самолікуванням. Не треба бігти в аптеку і купувати дороговартісні ліки. Не треба шукати в інтернеті і Google, як лікувати коронавірусну хворобу. Це справа спеціалістів», – підкреслив Максим Степанов.

Також міністр охорони здоров’я нагадав, що учора розпочав роботу всеукраїнський контакт-центру МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби.

«Усі громадяни без винятку із найвіддаленіших куточків нашої країни можуть своєчасно отримати вичерпну інформацію з усіх питань щодо COVID-19. Ви можете безкоштовно зателефонувати на номер 0-800-60-20-19 з питанням, пропозицією або скаргою та оперативно отримати відповідь від одного зі 150 операторів контакт-центру», – зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 411 093 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 8899 нових хворих, що є новим рекордом.

Зазаначимо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

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