В Україні запрацював цілодобовий контакт-центр із протидії COVID-19

МОЗ запустило роботу всеукраїнського контакт-центру з протидії поширенню COVID-19. Відтепер кожен громадянин може отримати офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо COVID-19. Про це під час щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

За його словами, контакт-центр працюватиме цілодобово.

«Ми сподіваємося, що він допоможе громадянам оперативно отримувати важливу інформацію та правильно протидіяти поширенню коронавірусної хвороби», – наголосив очільник МОЗ.

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До роботи контакт-центру буде задіяно 150 операторів. Якщо їм необхідно буде уточнити інформацію, то таке звернення вони реєструють у відповідній CRM-системі, яка автоматично надсилатиме його на розгляд до центрального чи місцевого органу влади відповідно до компетенції. А після отримання необхідної інформації оператори зв’язуються із заявником, щоб її озвучити.

Такий алгоритм роботи пов’язаний передусім з тим, що продовжує зростати кількість нових хворих осіб, які потребують швидких та надійних відповідей на питання щодо проведення безкоштовного тестування, надання невідкладної допомоги або ж забезпечення ранньої самоізоляції з моменту виявлення перших симптомів тощо.

Для того, аби громадянин хоче отримати необхідну інформацію щодо COVID-19, потрібно телефонувати за номером 0-800-60-20-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника. На сьогодні Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» – перша і єдина приватна гаряча лінія, телефон якої Міністерство охорони здоров’я України включило в перелік ліній, де можна отримати фахову консультацію щодо симптомів Covid-19 і того, як діяти.

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