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Коронавірус в Україні встановив новий рекорд

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 3 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 411 093 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 8899 нових хворих, що є новим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились 411 093 людини. Протягом понеділка, 2 листопада, діагноз встановили ще 8899 новим хворим, серед них 401 медик та 346 дітей. Також 5100 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві – 789 осіб, Харківській (712 осіб), Хмельницькій (506 осіб), Донецькій (496 осіб) та Житомирській (470 осіб) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 7532 людини (+157 особи за минулу добу). Одужали 168 868 українців (+5100 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

  • м. Київ — 39 534 (+789)
  • Харківська обл. — 38 709 (+712)
  • Львівська обл. — 31 134 (+434)
  • Одеська обл. — 25 785 (+460)
  • Чернівецька обл. — 22 881 (+396)
  • Івано-Франківська обл. — 21 596 (+427)
  • Тернопільська обл. — 21 186 (+223)
  • Рівненська обл. — 19 998 (+425)
  • Київська обл. — 17 535 (+360)
  • Хмельницька обл. — 16 928 (+506)
  • Житомирська обл. — 15 833 (+470)
  • Дніпропетровська обл. — 15 729 (+318)
  • Закарпатська обл. — 15 187 (+276)
  • Волинська обл. — 14 234 (+251)
  • Сумська обл. — 12 409 (+338)
  • Донецька обл. — 11 731 (+496)
  • Вінницька обл. — 11 096 (+307)
  • Запорізька обл. — 10 797 (+427)
  • Полтавська обл. — 10 190 (+338)
  • Черкаська обл. — 9670 (+248)
  • Чернігівська обл. — 9213 (+161)
  • Миколаївська обл. — 8736 (+241)
  • Херсонська обл. — 4424 (+154)
  • Луганська обл. — 3881 (+121)
  • Кіровоградська обл. — 2677 (+21).

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівський райони.

Також адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

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