У МОЗ розповіли, чи будуть розгортати мобільні морги

Розгортати мобільні морги в Україні Міністерство охорони здоров’я поки що не планує. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 листопада, пише УП.

Міністр вірить, що українці почнуть дотримуватися карантинних правил, і морги не будуть переповнені померлими від COVID-19.

«На сьогодні ми таке питання навіть не розглядали, ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися всіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватися рекомендацій МОЗ. І ми не перейдемо той рубіж під назвою “кількість померлих така, що наші морги не справляються, і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів“», – сказав Максим Степанов.

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Зазначимо, що померлих від коронавірусу ховають не так, як всіх інших. Для цього є розроблений спеціальний алгоритм. У Львові теж затвердили детальний порядок поховання осіб, що померли від COVID-19. Детальніше читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, в Україні коронавірусом заразилися вже понад 400 тисяч людей. За останню добу медики зафіксували новий рекорд – майже 9000 нових хворих.

Водночас на початку жовтня у МОЗ прогнозували, що добовий показник нових інфікувань коронавірусом становитиме 5000.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

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