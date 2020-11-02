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Коронавірус на Львівщині: 462 нових хворих, 15 померли

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 2 листопада коронавірус підтвердили у 30 700  мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 462 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1363 ПЛР-тести. З них 463 виявилися позитивними. Серед них 102 львів’ян. Залишку проб у холодильнику нема.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 891 особа (+15 за останню добу). Побороти недугу зуміли 12 125 пацієнтів (+288 за минулу добу).

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За даними Львівської ОДА, станом на сьогодні у стаціонарах знаходяться 2010 хворих:

  • 193 – у Львівській обласній інфекційній лікарні,
  • 180 – в Центрі легеневого здоров’я,
  • 124 – у 8 МКЛ, 97- у 1 МКЛ,
  • 206 – у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих,
  • 131- у Стрийській міській лікарні,
  • 68 – у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ,
  • 114 – в Стебницькій міській лікарні,
  • 60 – у Сокальській ЦРЛ,
  • 76 – у Рудківській лікарні,
  • 87 – у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи, 267 – у ЛШМД,
  • 18 – у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні “ОХМАТДИТ”,
  • 66 – у Жовківській ЦРЛ,
  • 15 – 1-му пологовому будинку,
  • 60 – у Жидачівській ЦРЛ,
  • 40 – у Самбірській ЦРЛ,
  • 40 – у Буській ЦРЛ,
  • 50 – у ОКЛ,
  • 61 – у Пустомитівській ЦРЛ,
  • Перемишлянська ЦРЛ – 57.

156 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, ще 47 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівськомий райони.

У стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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