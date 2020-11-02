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Кількість хворих на COVID в Україні перевищила 400 тисяч

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 2 листопада в Україні лабораторно підтвердили 402 194 випадки коронавірусу. За минулу добу виявили 6754 нових хворих, ще 69 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом в Україні коронавірусом заразились 402 194 людини. Протягом 1 листопада діагноз встановили ще 6754 новим хворим. Також 2327 пацієнти одужали за останню добу.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 7 375 людей (+69 особи за минулу добу). Одужали 163 768 українців (+2 327  особи за минулу добу).

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Наразі коронавірус виявили у:

  • Київ – 38 745 (+507)
  • Харківська область – 37 997 (+817)
  • Львівська область – 30 700 (+464)
  • Одеська область – 25 325 (+331)
  • Чернівецька область – 22 485 (+418)
  • Івано-Франківська область – 21 169 (+376)
  • Тернопільська область – 20 963 (+155)
  • Рівненська область – 19 573 (+200)
  • Київська область – 17 175 (+359)
  • Хмельницька область – 16 422 (+274)
  • Дніпропетровська область – 15 411 (+145)
  • Житомирська область – 15 363 (+398)
  • Закарпатська область – 14 911 (+216)
  • Волинська область – 13 983 (+199)
  • Сумська область – 12 071 (+147)
  • Донецька область – 11 235 (+298)
  • Вінницька область – 10 789 (+214)
  • Запорізька область – 10 370 (+258)
  • Полтавська область – 9852 (+113)
  • Черкаська область – 9422 (+117)
  • Чернігівська область – 9052 (+187)
  • Миколаївська область – 8495 (+351)
  • Херсонська область – 4270 (+117)
  • Луганська область – 3760 (+47)
  • Кіровоградська область – 2656 (+46)

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діє нове епідзонування. Практично вся Львівщина опинилась у «помаранчевій зоні», а до «червоної» потрапили Сокальський та Пустомитівськомий райони.

У стаціонарах Львівської області є 2975 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Станом на 27 жовтня лікарні заповнені такими пацієнтами на 57%.

При цьому наразі лише 56% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%. Натомість у Львівській ОДА запевняють, що ситуація є під контролем, а ті пацієнти, які потребують кисневої терапії, отримують її.

Тим часом у РНБО вже заявили, що найближчими тижнями на Львівщині може суттєве зрости захворюваність на COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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