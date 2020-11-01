На Львівщині п’ятеро осіб отруїлися чадним газом

У Львові та в селі Розвадів отруїлись чадним газом п’ятеро осіб. Потерпілиш шпиталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

За даними відомства, 31 жовтня близько 18:00, у Львові в квартирі будинку по вулиці Генерала Грицая, 14, отруїлася, ймовірно, чадним газом 16-річна місцева мешканка.

Дівчину у стані середнього ступеню важкості госпіталізували до лікарні.

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Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.

Окрім того сьогодні близько 00:30 ночі у селі Розвадів Миколаївського району, у приватному будинку отруїлись, ймовірно, чадним газом 4 особи, у тому числі 2 дитини 14-ти та п’яти років, яких у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Миколаївську лікарню.

Будинок обладнаний газовою плитою ПГ-4, газовим котлом та кухонною пічкою на дровах.

Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюються.

Як інформував Львівський портал, із початку 2020 року у Львові чадним газом отруїлися вже 59 людей, серед них – 17 дітей, ще одна людина загинула.

До слова, нещодавно чадний газ забрав життя завідувачки поліклінічного відділення клінічної лікарні Львівської залізниці Ліліани Александер та її сина.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.