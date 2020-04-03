У Львові чадний газ забрав життя лікарки та її сина

Нещасний випадок 1 квітня обірвав життя завідувачки поліклінічного відділення клінічної лікарні Львівської залізниці Ліліани Александер. Причиною смерті жінки стало отруєння чадним газом.

«Талановитий та успішний лікар, член лікарського товариства, завідувач поліклінічного відділення клінічної лікарні Львівської залізниці. Бракує слів, аби описати увесь смуток і жаль. Наша лікарська спільнота у цей скорботний час розділяє біль важкої втрати», – зазначає Українське лікарське товариство у Львові на своїй Facebook-сторінці.

За інформацією Львівської мануфактури новин, від отруєння чадним газом померла Ліліана Александер та її 33-річний син. Її батьки теж отруїлися чадним газом. Вони перебувають у важкому стані в реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомляв Львівський портал, пізно ввечері 1 квітня у Львові на вулиці Кондукторській отруїлось чадним газом четверо людей. Двоє загинули, а ще двох встигли госпіталізувати до лікарні.

Фото: Facebook/Ліліана Александер