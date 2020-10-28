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На Львівщині зростає кількість хворих на ГРВІ. Випадків грипу поки немає

Вероніка Рой

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Протягом минулого тижня, з 19 до 25 жовтня, на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли 7 678 осіб. Випадків грипу зафіксовано не було. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

За даними лабораторного центру, протягом минулого тижня в області на ГРВІ захворіли 7 678 осіб, що на 791 випадок більше, ніж за попередній тиждень. Понад 34% захворілих – це діти до 17 років.

У Львові ГРВІ минулого тижня підхопили 2 417 осіб.

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В інфекційні стаціонари Львівщини була госпіталізована з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» 41 особа, у тому числі 13 дітей віком до 17 років.

Проте, як інформують у лабораторному центрі, на даний час циркуляція вірусів грипу не зареєстрована.

Також у лабцентрі нагадують, що у епідсезоні 2020−2021 років в Україні буде циркулювати чотири штами вірусів грипу:

  • вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;
  • вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019(H3N2);
  • вірус, подібний до В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
  • вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

З цих чотирьох вірусів грипу минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися зі штамом типу В Phuket. А ось із трьома іншими ми ще не зустрічалися.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Проте найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу — щорічна вакцинація.

Зазначимо, що в Україні вже розпочалася вакцинація від грипу. Цього епідсезону у нашу країну поставлено 665 тисяч доз вакцини проти грипу.

До епідсезону 2020–2021 років в Україну поставлено:

  • 500 тисяч доз вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція, чотирьохвалентна);
  • 45 тисяч доз вакцини «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна);
  • 120 тисяч доз вакцини «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна).

Фахівці також припускають, що одночасне інфікування COVID-19 та грипом може призвести до важкого перебігу хвороби та навіть смерті.

Додамо, раніше головна епідеміологиня Львівщини розповіла правдиві факти про вакцинацію проти грипу, а також спростувала низку міфів. Про них можна дізнатися тут.

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