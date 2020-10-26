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Львівська міська ТВК прийняла 60% протоколів

Наталя Дуляба

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Львівська міська територіальна виборча комісія Львівського району прийняла 60% протоколів. Про це пише Суспільне із посиланням на голову міської ТВК Ігоря Сліпецького.

 

Так, станом на 16:00 год. Львівська міська ТВК прийняла 60% протоколів. Їх привозять на територію стадіону «Арена Львів».

На першому поверсі, у холі, голови виборчих комісій у мішках залишають самі бюлетені. На другому поверсі – здають усю виборчу документацію.

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За словами Ігоря Сліпецького, усі протоколи планують прийняти до кінця дня 26 жовтня. А для того, щоб їх опрацювати, буде потрібно ще 2-3 дні.

Ігор Сліпецький також додав, що ТВК має чимало зауважень до протоколів. Зокрема, до точності даних. Через це протоколи відправляють на уточнення.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувалися вибори до місцевих, районних, обласних рад, сільських, селищних та міських голів. Виборчі дільниці працювали з 08:00 до 20:00 год. Після цього вони закривались і починався підрахунок голосів. Згодом відповідним чином заповнені протоколи голосування передають у територіальні виборчі комісії, а опісля – у ЦВК.

У самому Центрвиборчкомі ще раніше заявляли, що підрахунок голосів на місцевих виборах буде тривалим.

Як писав Львівський портал, за даними екзит-полу у Львові найвірогідніше відбудеться другий тур виборів. За крісло голови Львівської ОТГ боротимуться чинний міський голова Львова Андрій Садовий та народний депутат України Олег Синютка.

Другий тур місцевих виборів прогнозують у низці українських міст. Втім коли саме відбудеться повторне голосування, наразі точно ще не відомо. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що на Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут. У Львові ж явка становила майже 39%.

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Фото: Львівський портал

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