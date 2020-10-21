Місцеві вибори 2020. У ЦВК кажуть, що підрахунок голосів буде тривалим

У Центральній виборчій комісії кажуть, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах буде тривалим. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦВК.

У вересні ЦВК провела симуляцію підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

«Занесення відомостей – повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів) до одного примірника протоколу «від руки» зайняло 1 год 40 хв. І це за умови, що під час занесення «секретарю комісії» вже допомагав інший «член комісії» та надиктовував ПІБ кандидатів», – зазначають в ЦВК.

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Щоб зменшити час оформлення протоколу, ЦВК ухвалила протокол: повні назви місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

Під час симуляції у «членів дільничної виборчої комісії» виникали питання чи вважати, наприклад, дійсним бюлетень, якщо зроблено одну позначку біля повної назви місцевої організації політичної партії та позначки у декількох квадратах із нанесеним трафаретом?

«Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень», – додають в ЦВК.

Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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