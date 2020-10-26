Другий тур місцевих виборів: коли і де

У громадянській мережі «Опора» прогнозують другий тур на виборах голів великих міст. Втім коли саме він відбудеться, наразі ще не відомо. При цьому у різних регіонах дата повторного голосування може бути різною. Про це в понеділок, 26 жовтня, під час брифінгу розповіла голова правління мережі «Опора» Ольга Айвазовська, передає Львівський портал.

«Очевидно, що в більшості міст відбудеться повторне голосування. Єдине, що незрозуміло, у які саме строки, адже законодавство визначає, що результати встановлюються не пізніше, ніж на 12 день після дня голосування, а повторне голосування організовується протягом трьох тижнів. Тому точної дати другого туру немає», – розповіла Ольга Айвазовська.

За її словами, призначення дати другого туру виборів залежить від швидкості підрахунку голосів. При цьому необов’язково, що у різних регіонах він відбудеться в один і той же день. Дати другого туру місцевих виборів можуть бути різними – і, наприклад, 15 листопада, і 22 листопада. Втім повторне голосування має пройти також у неділю.

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Згідно з законодавством, якщо жоден з кандидатів на голову ОТГ, мера міста, де є більше 75 тисяч виборців, не набирає понад 50% голосів, то призначають повторне голосування, так званий другий тур виборів.

Зазначимо, що за даними екзит-полу другий тур виборів найвірогідніше відбудеться у Львові. За крісло голови Львівської ОТГ боротимуться чинний міський голова Львова Андрій Садовий та народний депутат України Олег Синютка.

Як пише 24 канал, найімовірніше у другому турі мерів обиратимуть у таких містах як Львів, Київ, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Чернівці і Черкаси.

Як писав Львівський портал, на Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут. У Львові ж явка становила майже 39%.

Загалом по Україні явка на місцевих виборах склала 36,8%. Цей показник є на 10% нижчим від місцевих виборів у 2015 році, коли явка сягла 46,6%.

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