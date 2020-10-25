Явка на місцевих виборах склала близько 37%, – ЦВК

За попередніми даними, явка на місцевих виборах склала орієнтовно 37%. Про це сьогодні, 25 жовтня, розповів голова ЦВК Олег Діденко, передає Львівський портал.

Станом на 21:42 год. ЦВК отримала дані від 97% територіальних виборчих комісій. Явка виборців становила близько 37%.

Очільник ЦВК зауважив, що цей показник є на 10% нижчим від місцевих виборів у 2015 році, коли явка сягла 46,6%.

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Водночас Олег Діденко підкреслив, що явка цьогорічних виборів є «очікуваною і дещо закономірною», зважаючи на ситуацію з COVID-19.

Найбільшу активність виборців зафіксували у Тернопільській області (46,77%), найменшу – у Донецькій області (31,67%).

«Загалом на заході та в центральній частині України активність виборців була вищою, ніж на сході та півдні», – наголосив очільник ЦВК.

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Олег Діденко також зазначив, що порушення, виявлені на виборах, суттєво не вплинули на хід голосування. Переважна більшість із них стосувалися агітації в день виборів.

«За тою інформацією, яка є в ЦВК, порушення на дільницях і навколо них були, але вони не носили масового і системного характеру і не вплинули істотно на перебіг голосування. Сподіваємося, в подальшому не вплинуть на результати виборів», – додав він.

Зазначимо, сьогодні в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працювали із 08.00 до 20.00 год.

Явка на виборах у Львові становить 38,6%. Найактивніше голосували мешканці Сихівського району.

Як писав Львівський портал, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

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