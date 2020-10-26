Явка на місцевих виборах становила 36,88%, – ЦВК

На місцевих виборах у неділю, 25 жовтня, явка виборців склала 36,88%. Про це заявила ЦВК, передає Львівський портал.

«Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. 10556621 виборець вчора отримав бюлетені і проголосував», – йдеться в повідомленні.

Найвища явка була зафіксована в Тернопільській області – 44,68%, а також у Львівській області – 43,82%.

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Найнижча явка – в Донецькій (31,67%) та в Миколаївській (32,02%) областях.

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Зазначимо, 25 в Україні відбувалися вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Виборчі дільниці працювали із 08.00 до 20.00 год.

Явка на виборах у Львові становить 38,6%. Найактивніше голосували мешканці Сихівського району.

Як писав Львівський портал, за даними екзит-полів, у другому турі за крісло мера Львова змагатимуться Андрій Садовий та Олег Синютка.

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