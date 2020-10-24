В ніч на 25 жовтня в Україні переведуть годинники на годину назад

У ніч на 25 жовтня в Україні буде скасовано дію літнього часу. Про це інформує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Так, 25 жовтня 2020 року о 4 годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 годину назад.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Реклама партнерів

Зазначимо, після виборів посади міського голови Львова офіційно більше не існуватиме, натомість буде голова Львівської ОГТ. До її складу крім Львова, Брюховичів, Винників, Рудного також увійшли Дубляни і ще 13 сіл. Центром об’єднаної громади є Львів.

Дещо раніше соціологи заявляли, що остаточно не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах міського голови Львова, 2/3 львів’ян.

Зазначимо, на посаду голови Львівської ОТГ балотуються відразу 17 кандидатів.

Згідно з даними соціологічної агенції «Фама», станом на початок вересня майже 60% львів’ян не визначилися, кого бачать наступним мером Львова. А як відомо, у Львові зареєстровано близько 590 тисяч виборців. На той момент не визначились із вибором ще 359 тисяч львів’ян.

Андрія Садового, який є мером Львова 14 рік поспіль, підтримували лише близько 38% львів’ян, решта ж вважала, що йому вже потрібно йти з посади. При цьому за чинного міського голову готові голосувати здебільшого ті львів’яни, які притримуються думки «аби не гірше».

Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook