ОСТАННІ НОВИНИ

В ніч на 25 жовтня в Україні переведуть годинники на годину назад

Ольга Денисяка

|

У ніч на 25 жовтня в Україні буде скасовано дію літнього часу. Про це інформує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

 

Так, 25 жовтня 2020 року о 4 годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на 1 годину назад.

Як відомо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Реклама партнерів

Зазначимо, після виборів посади міського голови Львова офіційно більше не існуватиме, натомість буде голова Львівської ОГТ. До її складу крім Львова, Брюховичів, Винників, Рудного також увійшли Дубляни і ще 13 сіл. Центром об’єднаної громади є Львів.

Дещо раніше соціологи заявляли, що остаточно не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах міського голови Львова, 2/3 львів’ян.

Зазначимо, на посаду голови Львівської ОТГ балотуються відразу 17 кандидатів. 

Згідно з даними соціологічної агенції «Фама», станом на початок вересня майже 60% львів’ян не визначилися, кого бачать наступним мером Львова. А як відомо, у Львові зареєстровано близько 590 тисяч виборців. На той момент не визначились із вибором ще 359 тисяч львів’ян.

Андрія Садового, який є мером Львова 14 рік поспіль, підтримували лише близько 38% львів’ян, решта ж вважала, що йому вже потрібно йти з посади. При цьому за чинного міського голову готові голосувати здебільшого ті львів’яни, які притримуються думки «аби не гірше».

Найвірогідніше, що місцеві вибори у Львові проходитимуть у два тури. На противагу Андрію Садовому соціологи виділяють трьох альтернативних кандидатів: Руслана Кошулинського, Олега Синютку та Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...