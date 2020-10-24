Причиною авіакатастрофи на Харківщині стали технічні неполадки та людський фактор, – віцепрем’єр

Основними причинами авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині стали технічні неполадки, на які наклався людський фактор. Про це на брифінгу сказав віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський, передає Радіо Свобода.

За словами чиновника, також серед причин авіакатастрофи – серйозні порушення в організації польотів та «розробки відповідних документів, які регламентують навчальні польоти».

Уруський додав, що офіційний звіт щодо авіакатастрофи представлять у найближчу середу або четвер на засіданні Кабінету міністрів.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові проходить церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом. Серед них – мешканець Львівщини Ростислав Булій.

З іншим курсантом Віталієм Вільховим попрощалися на Львівщині 30 вересня.

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