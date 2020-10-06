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У Харкові проходить церемонія прощання із загиблими авіакатастрофі під Чугуєвом

Вероніка Рой

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У вівторок, 6 жовтня, на майдані Свободи у Харкові проходить церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом.

Нині на Харківщині прощаються із 25 курсантами та офіцерами, що загинули у жахливій авіакатастрофі. Серед загиблих було двоє мешканців Львівщини: Віталій Вільховий та Ростислав Булій.

Віталія Вільхового після падіння військового літака АН-26 біля Чугуєва доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня. Вже 30 вересня з хлопцем попрощалися на Львівщині.

Інший мешканець Львівщини – Ростислав Булій – серед офіцерів та курсантів, з якими прощаються у Харкові.

Церемонія вшанування загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26Ш.

Церемонія вшанування загиблих внаслідок авіакатастрофи літака Ан-26Ш (м. Харків).

Posted by Офіс Президента України on Monday, October 5, 2020

 

Раніше Львівський портал повідомляв, що 25 вересня на Харківщині розбився військовий літак із курсантами. Унаслідок авіакатастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

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Відео: Офіс Президента

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