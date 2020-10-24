Кіпрська церква визнала ПЦУ

Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України. Про це повідомив заступник голови Управління у зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій (Зоря), передає Львівський портал.

«Блаженнійший архієпископ Кіпру владика Хризостом II, очолюючи сьогодні, 24 жовтня, Божественну літургію при рукоположенні нового єпископа Арсінойського Панкратія… пом‘янув предстоятеля автокефальної Православної церкви України, Блаженнішого митрополита Київського і всієї України владику Епіфанія, фактично визнавши цю нову Церкву», – процитував, зокрема, речник ПЦУ новину у грецьких ЗМІ.

Таким чином, як наголошується в повідомленні, Кіпрська церква через свого предстоятеля стала третьою Церквою, яка визнала ПЦУ після Грецької церкви та Олександрійського патріархату.

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Як повідомляв Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.