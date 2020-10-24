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ДБР у день виборів відкриє «гарячу лінію» для скарг на нардепів і поліцію

Ольга Денисяка

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У день проведення місцевих виборів 25 жовтня у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна “гаряча лінія” для повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства суб’єктами, підслідними ДБР. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

 

Державне бюро розслідувань працюватиме у посиленому режимі та прийматиме повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:

  • високопосадовцями (народні депутати, члени ЦВК);
  • правоохоронцями та військовослужбовцями;
  • суддями.

У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63.

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Зазначимо, що місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Офіційно виборча кампанія стартувала ще 5 вересня.

Голосувати цьогоріч українці будуть в умовах карантину. В усіх виборців перевірятимуть температуру, на входах встановлять антисептики, приміщення дільниць регулярно дезінфіковуватимуть. До одного столу для видачі бюлетенів рекомендують підходити не більше ніж 3 особам. Також українцям рекомендують мати зі собою власну ручку і не брати на дільницю дітей.

Якщо у виборця температура тіла перевищуватиме 37,2°С та/або будуть симптоми респіраторних захворювань, то він зможе проголосувати, але винятково в відокремленій кабіні. Бюлетень теж доведеться вкидати в окрему скриньку.

В РНБО вже заявили, що ці місцеві вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

На Львівщині створять 2126 виборчих дільниць. Мешканці області голосуватимуть на бюлетенях, що матимуть відразу п’ять різних кольорів. Колір бюлетеня залежатиме від рівня ради. Детальніше – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, у липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Серед змін – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

Також виборці тепер по-іншому будуть заповнювати бюлетені. Як це правильно робити, дивіться у короткому відеоролику.

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