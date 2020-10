Яким має бути харчування та питний режим при COVID-19: рекомендації лікаря

Реклама партнерів

🦠 КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ ПРИ COVID-19. Часть 1. Питание и питьевой режим в ОСТРЫЙ ПЕРИОД❗️ болезни. 🔸Пить как можно больше тепло-горячей воды. Рекомендую с лимонным соком, мёдом и имбирем. Она лучше всего разжижает кровь. Но вы можете разнообразить воду, сделав из неё клюквенный или облепиховый морс (перебить в блендере ягоду с водой). Выпивать в сумме желательно воды в два раза больше обычного количества. Примерно 60 мл умножить на ваш вес. 🔸Из еды отдавать предпочтение (в порядке важности): ягодам (особенно диким), фруктам, зелени, сырым овощам, проросткам, смузи, любые фруктово-овощные соки, термообработанным овощам, мёду. 🔸Избегать максимально (в порядке важности): кофе и все с кофеином, животные и растительные жиры (масла в первую очередь, но орехи и семена тоже), животные продукты (мясо, рыба, морепродукты, сахар, яйца, все молочные продукты), хлеб и все мучное, крупы, соль. 🔸Полезно пить сельдереевый фреш. Можно в больших количествах, можно до 0.5 л. Имеет хороший противовирусной эффект. Лучше утром натощак. Но можно и в течение дня. Учитываем мл как за воду. 🔸Можно пить травяные чаи для разнообразия: тулси, гречишный, мятно-мелиссовый, ромашковый и др. Но, обращаю ваше внимание, – эффективнее будет разжижать кровь именно тепло-горячая лимонно-медовая вода. 🔸Можно для разнообразия пить хлорофилл с водой, тоже суммируйте в общее количество воды за день. 🔸Вода с витамином С (содиум аскорбат тоже суммируется в общее количество воды за день. По еде и питьевому режиму вроде все понятно.. или есть вопросы? Пишите🙌 #fialkova_covid-19