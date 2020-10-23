Яким має бути харчування та питний режим при COVID-19: рекомендації лікаря

Лікар-терапевт, сертифікований дієтолог МОЗ України Тіана Фіалкова розповіла на своїй сторінці в Іnstagram, яким має бути харчування та питний режим при гострій фазі коронавірусу.

Тіана Фіалкова опублікувала свої рекомендації, а також побажала всім здоров’я:

Пити якомога більше тепло-гарячої води. Рекомендується з лимонним соком, медом і імбиром. Вона найкраще розріджує кров. Але ви можете урізноманітнити воду, зробивши з неї журавлинний або обліпиховий морс (перебити в блендері ягоди з водою). Бажано випивати води в два рази більше звичайної кількості. Приблизно 60 мл помножити на вашу вагу.

З їжі віддавати перевагу (в порядку важливості): ягодам (особливо диким), фруктам, зелені, сирим овочам, проросткам, смузі, будь-яким фруктово-овочевим сокам, термообробленим овочам, меду.

Уникати максимально (в порядку важливості): кава і все з кофеїном, тваринні і рослинні жири (масла в першу чергу, але горіхи і насіння теж), тваринні продукти (м’ясо, риба, морепродукти, цукор, яйця, всі молочні продукти), хліб і все борошняне, крупи, сіль.

Корисно пити селеровий фреш. Можна у великих кількостях, можна до 0,5 л. Має хороший противірусної ефект. Краще вранці натщесерце. Але можна і протягом дня. Враховуємо мл як за воду.

Можна пити трав’яні чаї для різноманітності: тулсі, гречаний, м’ятно-мелісовий, ромашковий тощо. Але, звертаю вашу увагу, – ефективніше буде розріджувати кров саме тепло-гаряча лимонно-медова вода.

Можна для різноманітності пити хлорофіл з водою, теж сумуйте в загальну кількість води за день.

Вода з вітаміном С. Sodium Ascorbate теж підсумовується у загальну кількість води за день.

Як відомо, в Україні вже зафіксовано 330 396 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу, 22 жовтня, виявили 7 517 нових хворих.

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