Яким має бути харчування та питний режим при COVID-19: рекомендації лікаря

Лікар-терапевт, сертифікований дієтолог МОЗ України Тіана Фіалкова розповіла на своїй сторінці в Іnstagram, яким має бути харчування та питний режим при гострій фазі коронавірусу.
Тіана Фіалкова опублікувала свої рекомендації, а також побажала всім здоров’я:
- Пити якомога більше тепло-гарячої води. Рекомендується з лимонним соком, медом і імбиром. Вона найкраще розріджує кров. Але ви можете урізноманітнити воду, зробивши з неї журавлинний або обліпиховий морс (перебити в блендері ягоди з водою). Бажано випивати води в два рази більше звичайної кількості. Приблизно 60 мл помножити на вашу вагу.
- З їжі віддавати перевагу (в порядку важливості): ягодам (особливо диким), фруктам, зелені, сирим овочам, проросткам, смузі, будь-яким фруктово-овочевим сокам, термообробленим овочам, меду.
- Уникати максимально (в порядку важливості): кава і все з кофеїном, тваринні і рослинні жири (масла в першу чергу, але горіхи і насіння теж), тваринні продукти (м’ясо, риба, морепродукти, цукор, яйця, всі молочні продукти), хліб і все борошняне, крупи, сіль.
- Корисно пити селеровий фреш. Можна у великих кількостях, можна до 0,5 л. Має хороший противірусної ефект. Краще вранці натщесерце. Але можна і протягом дня. Враховуємо мл як за воду.
- Можна пити трав’яні чаї для різноманітності: тулсі, гречаний, м’ятно-мелісовий, ромашковий тощо. Але, звертаю вашу увагу, – ефективніше буде розріджувати кров саме тепло-гаряча лимонно-медова вода.
- Можна для різноманітності пити хлорофіл з водою, теж сумуйте в загальну кількість води за день.
- Вода з вітаміном С. Sodium Ascorbate теж підсумовується у загальну кількість води за день.
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🦠 КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ ПРИ COVID-19. Часть 1. Питание и питьевой режим в ОСТРЫЙ ПЕРИОД❗️ болезни. 🔸Пить как можно больше тепло-горячей воды. Рекомендую с лимонным соком, мёдом и имбирем. Она лучше всего разжижает кровь. Но вы можете разнообразить воду, сделав из неё клюквенный или облепиховый морс (перебить в блендере ягоду с водой). Выпивать в сумме желательно воды в два раза больше обычного количества. Примерно 60 мл умножить на ваш вес. 🔸Из еды отдавать предпочтение (в порядке важности): ягодам (особенно диким), фруктам, зелени, сырым овощам, проросткам, смузи, любые фруктово-овощные соки, термообработанным овощам, мёду. 🔸Избегать максимально (в порядке важности): кофе и все с кофеином, животные и растительные жиры (масла в первую очередь, но орехи и семена тоже), животные продукты (мясо, рыба, морепродукты, сахар, яйца, все молочные продукты), хлеб и все мучное, крупы, соль. 🔸Полезно пить сельдереевый фреш. Можно в больших количествах, можно до 0.5 л. Имеет хороший противовирусной эффект. Лучше утром натощак. Но можно и в течение дня. Учитываем мл как за воду. 🔸Можно пить травяные чаи для разнообразия: тулси, гречишный, мятно-мелиссовый, ромашковый и др. Но, обращаю ваше внимание, – эффективнее будет разжижать кровь именно тепло-горячая лимонно-медовая вода. 🔸Можно для разнообразия пить хлорофилл с водой, тоже суммируйте в общее количество воды за день. 🔸Вода с витамином С (содиум аскорбат тоже суммируется в общее количество воды за день. По еде и питьевому режиму вроде все понятно.. или есть вопросы? Пишите🙌 #fialkova_covid-19
Як відомо, в Україні вже зафіксовано 330 396 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу, 22 жовтня, виявили 7 517 нових хворих.
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Соломія Головіна