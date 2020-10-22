Кількість підтверджених хворих за добу в Україні перетнула позначку у 7 тисяч

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні підтверджено 322 879 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 053 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9:00 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 7 053 нових випадки. Від ускладнень коронавірусу померли 6 043 людей (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 134 898 пацієнтам (за добу одужали 2 679 пацієнтів).

Коронавірусна хвороба виявлена:

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Київ – 32 500 (+631)

Харківська область – 30 899 (+627)

Львівська область – 26 021 (+319)

Одеська область – 20 557 (+600)

Чернівецька область – 18 562 (+248)

Тернопільська область – 18 283 (+313)

Івано-Франківська область – 17 447 (+233)

Рівненська область – 16 691 (+263)

Київська область – 13 688 (+269)

Закарпатська область – 12 285 (+173)

Дніпропетровська область – 12 068 (+363)

Хмельницька область – 11 942 (+381)

Волинська область – 11 574 (+207)

Житомирська область – 10 838 (+204)

Сумська область – 9730 (+221)

Вінницька область – 8782 (+138)

Донецька область – 7896 (+267)

Черкаська область – 7541 (+227)

Чернігівська область – 7367 (+203)

Полтавська область – 7216 (+336)

Запорізька область – 7093 (+309)

Миколаївська область – 6428 (+172)

Херсонська область – 2844 (+105)

Луганська область – 2841 (+155)

Кіровоградська область – 1786 (+89)

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах». Зазначимо, за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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