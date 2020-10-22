Кількість підтверджених хворих за добу в Україні перетнула позначку у 7 тисяч

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні підтверджено 322 879 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 053 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 9:00 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 7 053 нових випадки. Від ускладнень коронавірусу померли 6 043 людей (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 134 898 пацієнтам (за добу одужали 2 679 пацієнтів).
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Київ – 32 500 (+631)
- Харківська область – 30 899 (+627)
- Львівська область – 26 021 (+319)
- Одеська область – 20 557 (+600)
- Чернівецька область – 18 562 (+248)
- Тернопільська область – 18 283 (+313)
- Івано-Франківська область – 17 447 (+233)
- Рівненська область – 16 691 (+263)
- Київська область – 13 688 (+269)
- Закарпатська область – 12 285 (+173)
- Дніпропетровська область – 12 068 (+363)
- Хмельницька область – 11 942 (+381)
- Волинська область – 11 574 (+207)
- Житомирська область – 10 838 (+204)
- Сумська область – 9730 (+221)
- Вінницька область – 8782 (+138)
- Донецька область – 7896 (+267)
- Черкаська область – 7541 (+227)
- Чернігівська область – 7367 (+203)
- Полтавська область – 7216 (+336)
- Запорізька область – 7093 (+309)
- Миколаївська область – 6428 (+172)
- Херсонська область – 2844 (+105)
- Луганська область – 2841 (+155)
- Кіровоградська область – 1786 (+89)
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.
В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.
Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах». Зазначимо, за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Вероніка Рой