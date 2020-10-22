ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість підтверджених хворих за добу в Україні перетнула позначку у 7 тисяч

Вероніка Рой

|

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, в Україні підтверджено 322 879 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 7 053 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на 9:00 22 жовтня в Україні 322 879 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 7 053 нових випадки. Від ускладнень коронавірусу померли 6 043 людей (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 134 898 пацієнтам (за добу одужали 2 679 пацієнтів).

Коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів
  • Київ – 32 500 (+631)
  • Харківська область – 30 899 (+627)
  • Львівська область – 26 021 (+319)
  • Одеська область – 20 557 (+600)
  • Чернівецька область – 18 562 (+248)
  • Тернопільська область – 18 283 (+313)
  • Івано-Франківська область – 17 447 (+233)
  • Рівненська область – 16 691 (+263)
  • Київська область – 13 688 (+269)
  • Закарпатська область – 12 285 (+173)
  • Дніпропетровська область – 12 068 (+363)
  • Хмельницька область – 11 942 (+381)
  • Волинська область – 11 574 (+207)
  • Житомирська область – 10 838 (+204)
  • Сумська область – 9730 (+221)
  • Вінницька область – 8782 (+138)
  • Донецька область – 7896 (+267)
  • Черкаська область – 7541 (+227)
  • Чернігівська область – 7367 (+203)
  • Полтавська область – 7216 (+336)
  • Запорізька область – 7093 (+309)
  • Миколаївська область – 6428 (+172)
  • Херсонська область – 2844 (+105)
  • Луганська область – 2841 (+155)
  • Кіровоградська область – 1786 (+89)

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах». Зазначимо, за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року
Людмила БУРДА
«Ковчег: the best». Онлайн-трансляція головної музичної події року

24 жовтня на сторінках у Facebook та YouTube транслюватимуть концерт «Ковчег: the best». Ініціаторками проєкту є дириген...

Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!
Вероніка РОЙ
Перша українська жіноча експедиція. Місія піднятися на найвищий вулкан світу!

Їх 10 і вони надзвичайно сильні духом та відчайдушні. Мова йде про відважних «Бунтарок», команду пластового куреня, котр...

Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?
Микола СТАХ
Ціна одного «фейку»: чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу?

Чому Львів є абсолютним лідером з захворюваності та смертності серед медперсоналу? Пів року тому Андрій Садовий позбавив...

Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...