Коронавірус на Львівщині підхопили вже 26 тисяч людей

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 26 024. За останню добу виявили 318 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 2126 ПЛР-тестів, з яких 318 виявилися позитивними. Серед нових хворих 83 – це мешканці Львова.

Загалом на Львівщині 26 024 підтверджені випадки інфікування коронавірусом. Від ускладнень інфекції померло 740 людей (+9 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 10 248 особам (+181 людина).

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Зазначимо, за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, з 19 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

В Україні продовжили дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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