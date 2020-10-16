МОЗ готується розгортати тимчасові госпіталі

У зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я розробляє план дій щодо розгортання тимчасових госпіталів. Про це на брифінгу повідомив Максим Степанов, передає Львівський портал.

«Важливо опрацьовувати механізм розгортання тимчасових госпіталів, аби було чітке розуміння, скільки часу і ресурсів необхідно, щоб у разі нагальної потреби оперативно розгорнути такий госпіталь. Якщо ситуація буде ще більш напружена з точки зору кількості госпіталізацій, ми почнемо втілювати наші напрацювання. Ми розглядаємо можливість використання приміщень спортивних та культурних закладів, ТРЦ, санаторіїв та готельних комплексів тощо», – наголосив очільник МОЗ.

Також він зазначив, що в обраних для тимчасових мобільних госпіталів приміщеннях мають бути облаштовані умови для прийому та розміщення хворих на COVID-19; мають бути місця для розміщення медичного та допоміжного персоналу й забезпечення відповідним обладнанням, зокрема реанімаційним (ліжка, кисневі концентратори, монітори пацієнта, рентген-апарати та інше).

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Львівський портал повідомляв, що в Україні станом на 16 жовтня зафіксовано 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу виявлено 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Із 19 жовтня в Україні почне діяти нове епідемічне зонування. Частина Львівщини опинилася «помаранчевій», зокрема це стосується Львова, та «жовтій зонах».

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