Львівщина знову потрапила до «жовтої» та «помаранчевої» зон карантину

Україну знову поділили на зони карантину. Зокрема, частина районів Львівщини, зокрема і Львів, потрапила у «помаранчеву зону». Також частина області, зокрема і Львів, опинилася у «жовтій зоні». Про це йдеться у повідомленні міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова у Facebook.

15 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак з понеділка, 19 жовтня, почне діяти нове епідемічне зонування.

У «помаранчевій зоні» будуть: міста Львів та Дрогобич, Пустомитівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

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До «жовтої зони» потрапили: міста Борислав, Моршин, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський та Стрийський райони Львівської області;

До «червоної зони» не потрапив жоден район Львівщини.

Зазначимо, у «зеленій зоні» дозволені масові заходи загалом не більше 50 людей за умови дотримання соціальної дистанції у 1,5 метра та маскового режиму, у «жовтій» – не більше 30 людей, у «помаранчевій» — не більше 20. Проведення спортивних заходів дозволяється без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.

У всіх областях, незалежно від рівня епідемічної небезпеки, ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00. Проте вони можуть працювати на винос і доставку.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Варто зауважити, що у Львівській області також зафіксували антирекорд щодо нових випадків: за добу (станом на 14 жовтня) COVID-19 виявили у 343 хворих.

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