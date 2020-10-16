На Львівщині коронавірус підхопили ще 365 людей

На Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили вже 24 171 людини. За минулу добу виявили ще 365 хворих. Це найбільша кількість виявлених випадків протягом доби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 2029 ПЛР-тестів, з них 365 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 127 львів’ян. На черзі залишаються 120 проб.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 24 171 особи. В області від ускладнень коронавірусної інфекції померли 672 людини (+12 за минулу добу). Натомість 9 122 пацієнти одужало (+122 за останню добу).

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Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 67 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 177 пацієнтів.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

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