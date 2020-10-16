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На Львівщині коронавірус підхопили ще 365 людей

Вероніка Рой

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На Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили вже 24 171 людини. За минулу добу виявили ще 365 хворих. Це найбільша кількість виявлених випадків протягом доби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 2029 ПЛР-тестів, з них 365 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 127 львів’ян. На черзі залишаються 120 проб.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 24 171 особи. В області від ускладнень коронавірусної інфекції померли 672 людини (+12 за минулу добу). Натомість 9 122 пацієнти одужало (+122 за останню добу).

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Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 178 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 67 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 177 пацієнтів.

Як відомо, 13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня через збільшення кількості хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам –  це антирекорд кількості нових хворих за добу.

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