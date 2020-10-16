ОСТАННІ НОВИНИ

5 992 нових випадки за добу: черговий антирекорд COVID-19 в Україні

Соломія Головіна

|

В Україні станом на 16 жовтня зафіксовано 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу виявлено 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Загалом COVID-19 вже забрав життя 5 408 людей (+106 за минулу добу), 121 919 пацієнтів одужало (+2 269 за минулу добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів

1.м. Київ – 29 412 випадків;

2.Харківська область – 27 457 випадків;

3.Львівська область – 24 171 випадок;

4.Одеська область – 18 013 випадків;

5.Чернівецька область – 17 203 випадки;

6.Тернопільська область – 16 916 випадків;

7.Івано-Франківська область – 16 163 випадки;

8.Рівненська область – 15 398 випадків;

9.Київська область – 12 207 випадків;

10.Закарпатська область – 11 461 випадок;

11.Волинська область – 10 515 випадків;

12.Дніпропетровська область – 10 257 випадків;

13.Хмельницька область – 10 098 випадків;

14.Житомирська область – 9 286 випадків;

15.Сумська область – 8 252 випадки;

16.Вінницька область – 8 070 випадків;

17.Донецька область – 6 658 випадків;

18.Черкаська область – 6 387 випадків;

19.Чернігівська область – 6 379 випадків;

20.Запорізька область – 6 162 випадки;

21.Полтавська область – 5 469 випадків;

22.Миколаївська область – 5 336 випадків;

23.Херсонська область – 2 264 випадки;

24.Луганська область – 2 229 випадків;

25.Кіровоградська область – 1 468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...