5 992 нових випадки за добу: черговий антирекорд COVID-19 в Україні

В Україні станом на 16 жовтня зафіксовано 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За минулу добу виявлено 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом COVID-19 вже забрав життя 5 408 людей (+106 за минулу добу), 121 919 пацієнтів одужало (+2 269 за минулу добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів

1.м. Київ – 29 412 випадків;

2.Харківська область – 27 457 випадків;

3.Львівська область – 24 171 випадок;

4.Одеська область – 18 013 випадків;

5.Чернівецька область – 17 203 випадки;

6.Тернопільська область – 16 916 випадків;

7.Івано-Франківська область – 16 163 випадки;

8.Рівненська область – 15 398 випадків;

9.Київська область – 12 207 випадків;

10.Закарпатська область – 11 461 випадок;

11.Волинська область – 10 515 випадків;

12.Дніпропетровська область – 10 257 випадків;

13.Хмельницька область – 10 098 випадків;

14.Житомирська область – 9 286 випадків;

15.Сумська область – 8 252 випадки;

16.Вінницька область – 8 070 випадків;

17.Донецька область – 6 658 випадків;

18.Черкаська область – 6 387 випадків;

19.Чернігівська область – 6 379 випадків;

20.Запорізька область – 6 162 випадки;

21.Полтавська область – 5 469 випадків;

22.Миколаївська область – 5 336 випадків;

23.Херсонська область – 2 264 випадки;

24.Луганська область – 2 229 випадків;

25.Кіровоградська область – 1 468 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 жовтня до Центру надійшло 6 603 повідомлення про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 356 714 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.