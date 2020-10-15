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Від коронавірусу в Україні вже померло 5 302 людей

Соломія Головіна

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В Україні станом на 15 жовтня зафіксовано 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 5 062 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

Загалом коронавірус вже забрав життя 5 302 людей (+73 за минулу добу), 119 650 пацієнтів одужало (+ 951 за минулу добу).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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1.м. Київ – 28 957 випадків;

2.Харківська область – 26 913 випадків;

3.Львівська область – 23 806 випадків;

4.Одеська область – 17 511 випадків;

5.Чернівецька область – 17 004 випадки;

6.Тернопільська область – 16 700 випадків;

7.Івано-Франківська область – 15 955 випадків;

8.Рівненська область – 15 186 випадків;

9.Київська область – 11 978 випадків;

10.Закарпатська область – 11 305 випадків;

11.Волинська область – 10 320 випадків;

12.Дніпропетровська область – 9 834 випадки;

13.Хмельницька область – 9 684 випадки;

14.Житомирська область – 9 130 випадків;

15.Сумська область – 7 983 випадки;

16.Вінницька область – 7 941 випадок;

17.Донецька область – 6 491 випадок;

18.Чернігівська область – 6 179 випадків;

19.Черкаська область – 6 157 випадків;

20.Запорізька область – 6 012 випадків;

21.Полтавська область – 5 226 випадків;

22.Миколаївська область – 5 207 випадків;

23.Херсонська область – 2 195 випадків;

24.Луганська область – 2 125 випадків;

25.Кіровоградська область – 1 440 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.

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