Плюс 331 хворий. Статистика поширення COVID-19 на Львівщині

На Львівщині станом на ранок 15 жовтня підтверджено 23 806 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу на COVID-19 захворіла 331 особа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 23 806 осіб. Водночас 660 людей померли (+11 за минулу добу), 9 010 пацієнтів одужало (+21 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 666 ПЛР-тестів, з них 331 – позитивний. Серед них львів`ян – 94. Залишку проб у холодильнику нема.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 9 759 осіб, госпіталізовані – 2 271, на амбулаторному лікуванні – 7 488 осіб, виписані – 2 093 особи. Зараз у лікарні перебуває 175 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 93 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 59 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 166 пацієнтів.

Як відомо, станом на 14 жовтня у Львівській області зафіксували антирекорд щодо нових випадків: за добу COVID-19 виявили у 343 хворих.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

13 жовтня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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