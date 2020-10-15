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Україна не закуповуватиме російський препарат начебто від коронавірусу, – Степанов

Соломія Головіна

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Україна не закуповуватиме російський препарат начебто від коронавірусу, адже ця вакцина не пройшла всіх стадій клінічних випробувань. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ із посиланням на 24 канал.

 

За словами глави МОЗ, у цілому світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі фази клінічних випробувань, а особливо третю.

«Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати російську вакцину чи ні», – наголосив Степанов.

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Також він підкреслив, що загалом є багато виробників вакцин досить потужних компаній. Вони ж лише перебувають на останній стадії клінічних випробувань. Окрім цього міністр зазначив, що потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини й тільки тоді її можна рекомендувати громадянам.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно щодо можливості закупівлі російської вакцини від COVID-19 висловився нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. Він вважає, що Україна буде зобов’язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявляв раніше, що Україна може закупити російську вакцину від коронавірусу, але лише тоді, коли її дієвість буде доведена на міжнародному рівні.

На початку жовтня голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і зокрема попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.

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