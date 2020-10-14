Очільник МОЗ не виключає закупівлі російської вакцини від коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може закупити російську вакцину від коронавірусу, але лише тоді, коли її дієвість буде доведена на міжнародному рівні. При цьому МОЗ не розглядає цей варіант зараз, а веде перемовини з міжнародними постачальниками. Про це повідомляє Громадське з посиланням на NewsOne.

За словами очільника МОЗ, наразі у відомства немає підтверджень міжнародних організацій щодо дієвості російської вакцини від COVID-19 і того, що вона пройшла всі необхідні стадії клінічних випробувань.

На уточнювальне питання ведучої, чи буде Степанов виступати за закупівлю російської вакцини, якщо її схвалить ВООЗ, той відповів: «Я вважаю, що якщо таке станеться, тоді будемо говорити про закупівлю будь-якої вакцини, не тільки російської».

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У міністерстві охорони здоров’я в коментарі LIGA.net уточнили, що відомство наразі не займається закупівлями вакцини РФ, а веде перемовини з міжнародними її постачальниками.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно щодо можливості закупівлі російської вакцини від COVID-19 висловився нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. Він вважає, що Україна буде зобов’язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

На початку жовтня голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і зокрема попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.

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