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Нардеп від «Слуги народу» підтримує закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність

Соломія Головіна

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов’язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Newsone.

 

«Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров’я громадян…», – зазначив нардеп в ефірі Newsone.

На його думку, якщо вакцина буде ефективною, «ми не маємо права не використати цю можливість».

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«Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати, я вважаю», – сказав Олександр Качура.

Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.

На початку жовтня голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, він попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19.

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