Нардеп від «Слуги народу» підтримує закупівлю російської вакцини від COVID-19, якщо доведуть її ефективність

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура вважає, що Україна буде зобов’язана закупити російську вакцину від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Newsone.
«Я скажу зараз те, за що, напевно, частина фракції СН закидає мене камінням, але я вважаю, що на першому місці має бути здоров’я громадян…», – зазначив нардеп в ефірі Newsone.
На його думку, якщо вакцина буде ефективною, «ми не маємо права не використати цю можливість».
«Якщо російська вакцина покаже свою ефективність, будуть рекомендації відповідні, ми будемо зобов’язані закуповувати, я вважаю», – сказав Олександр Качура.
Як повідомляв Львівський портал, президент Росії Володимир Путін у серпні заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19.
На початку жовтня голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, він попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19.
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Соломія Головіна